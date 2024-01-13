Українські полярники показали тюленів, які живуть в Антарктиці: неймовірні фото

Більшість людей асоціюють Антарктику з пінгвінами, але в цьому регіоні живе багато цікавих тварин. Зокрема, яскравими представниками антарктичного світу є тюлені. Там їх мешкає кілька видів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Тюлень-крилеїд

Полярники кажуть, що якщо ви бачите тюленя, який "чілить" на крижині, то ймовірно, це крилеїд. Він обожнєю мандрувати океаном на шматах льоду, куди вистрибує дуже віртуозно.

На суходолі він не любить відпочивати взагалі. Харчується здебільшого крилем і має для цього спеціальні зуби - у формі гребінців.

Зараз це наймасовіший вид антарктичних тюленів і можливо навіть найчисельніший з диких видів хижих тварин у світі. Кількість оцінюють від 10 до 40 мільйонів.

Це пов'язано з тим, що вони мають величезний запас їжі. Однак, ці тюлені є здобиччю для своїх же родичів морських леопардів.

Тюлень-крилеїд (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Тюлень ведделла

На початку антарктичної весни ці тюлені народжують малят поблизу станції "академік Вернадський". Самиця приводить одне цуценя, яке дуже швидко виростає на поживному (54% жиру) маминому молоці.

Тюлень ведделла (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Дорослі ведделли

Вони люблять ласувати антарктичними рибками та кальмарами.

Полюють переважно вони вночі, під кригою, а в день вилежуються на берегах кам'янистих островів, часто на снігу.

Такі тварини можуть затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль, пірнаючи на глибину понад 600 метрів.

Взимку, коли утворюється суцільний льодовий покрив, змушені підтримувати ополонки для пірнання, прогризаючи кригу зубами.

Однак, внаслідок цього їхні зуби дуже швидко стираються, тому тюлені живуть не довго.

Дорослі ведделли (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Морський леопард

Це найбільший хижий тюлень Антарктики, який харчується як крилем, так і птахами та іншими тюленями.

Леопард мандрує ближче до поверхні й може ховатися у хвилях прибою або під берегом.

Коли леопарди ситі, то ліниво відпочивають на кризі та навіть можуть не реагувати на птахів, які проходять повз.

Тюлень має велику природну активність. Якщо інші мешканці Антарктики уникають контакту з людьми, то леопарди навпаки зацікавлено намагаються їх дослідити. Вони можуть переслідувати човни полярників і намагатися їх прокусити.

Морський леопард (фото: facebook.com/AntarcticCenter)