Українські полярники показали неймовірне явище в Антарктиді. Ви такого ніколи не бачили! (фото)

Що надзвичайного помітили в Антарктиді

Тренд на кольори в стилі Барбі добрався й до вічних льодів. Рожевий - це колір світанків і заходів сонця в гарну погоду, тобто коли небо не затягнуте хмарами.

Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то все, що є навколо, стає насичено рожевого кольору.

Світанок чи захід сонця в Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В Антарктиці немає таких дня й ночі, до яких ми традиційно звикли: взимку сонце не встає з-за обрію, а влітку не сідає за нього. Таким чином чотири місяці люди проводять в суцільній темряві.

Наразі в Антарктиді триває полярна ніч. Це період, коли Сонце понад 24 години не з'являється з-за горизонту. Найкоротша полярна ніч спостерігається на широті 66°33' - лише добу, а найдовша на полюсах - шість місяців.

Полярна ніч в Антарктиді завершиться 18 серпня (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Окрім того, декілька інших чинників впливають на появу безперервного дня чи ночі. Найважливіші з них - явище заломлення сонячного світла в атмосфері, положення спостерігача над рівнем моря, марева, та той факт, що Сонце - сферичне тіло, а не точка.

Марева, що виникають на континенті Антарктиди, є більш дивовижними, ніж в Арктичних регіонах, створюючи, наприклад, низку явних заходів і сходів сонця, в той час, як насправді сонце постійно перебуває за горизонтом.

Таке фантастичне явище трапляється нечасто, але є надзвичайно гарним для полярників (фото: facebook.com/AntarcticCenter)