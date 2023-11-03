Украинские полярники показали морского леопарда, охотящегося на пингвина: невероятное видео

Украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский" во время выезда встретили самку морского леопарда. Одна из главных хищниц Антарктики охотилась на тюленей и пингвинов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра в Facebook .

Как все происходило

Эксперты говорят, что ежегодно весной, когда в Украине осень, на остров возвращаются тысячи субантарктических пингвинов.

В частности, пингвины строят гнезда, откладывают яйца и рожают малышей. Полярники говорят, что столь большие скопления привлекают и морских леопардов.

Как рассказывает биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко, сейчас возле острова постоянно "пасутся" две самки леопардов.

В свободное от охоты время они отдыхают на льдинах в близлежащей акватории.

Что известно о морских леопардах

Морские леопарды являются одиночками, так что увидеть их в паре можно только в брачный период. Они много времени проводят на плавучих льдинах, где отдыхают, рожают и кормят малышей.

Как и другие тюлени, морские леопарды являются пагофилами - то есть их жизнь тесно связана с морским льдом. Они много времени проводят на плавучих льдинах, где отдыхают, рожают и кормят малышей.

Морские леопарды (фото: facebook.com/AntarcticCenter)