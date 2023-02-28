Українські підлітки "підсіли" на російську субкультуру "Редан": як це допомагає ворогу

З чого усе почалося

22 лютого у торговому центрі в Москві сталася бійка між представниками "Редану" та іншими підлітками, які мали неформальний вигляд. За словами росЗМІ, бійка була дуже масовою та навіть розтяглася на кілька поверхів ТРЦ.

Наступна бійка сталася 26 лютого в Санкт-Петербурзі в іншому ТРЦ. Там "Реданці" вимагали в інших підлітків "пояснити за шмот". Це означає пояснити, звідки ти взяв той чи інший дорогий оригінальний, а не підробний, одяг. Кілька років тому це явище відбувалося й в українській підлітковій культурі.

Розбороняти підлітків довелося за участі ОМОНівців.

Що таке субкультура "Редан"

Повна назва новоствореної субкультури - ПВК "Редан". Підлітки не прирівнюють себе до приватних воєнних компаній, на кшталт "Вагнера".

Появу субкультури пов'язують з японським аніме-серіалом "Hunter x Hunter", у якому є бандитське угрупування під назвою "Геней Рьодан". Символами "реданців" є павук, цифра 4 і чорний колір, який вони переважно носять.

Який вигляд мають представники ПВК "Редан" (фото: life.pravda.com.ua)

Представники субкультури стверджують, що вони не є агресивними та не мають наміру чинити протиправні, принизливі для інших дії.

"Редан" протиставляють іншій субкультурі, яка є уособленням так званої "грубої сили" - "оффнікам". Ці підлітки можуть затіяти бійку через зовнішній вигляд іншої людини, наприклад.

Представники субкультури "оффніків" (фото: росЗМІ)

Як "Редан" потрапив в Україну

Після масових бійок у Росії це явище дійшло до України. Підліткові колотнечі сталися в Івано-Франківську, Львові, Черкасах, Харкові, Києві та Вінниці. Більшість із цих сутичок поліції вдалося вчасно зупинити.

Підлітки збираються групами через соціальні мережі та мають намір "помститися за кожного неформала".

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Як підлітки влаштовують масові бійки (фото: facebook.com/v.timoshko)

"За задумом ФСБ недодержави, яка шляхом маніпулювання та обману "зібрала" в групи всіх цих людей, вони повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб ТВ недодержави могло посмакувати з цього. У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети! І це в нашому багатостраждальному, незламному місті!" - написав у своєму Facebook начальник ГУНП на Харківщині Володимир Тимошко.

У Харкові затримали 257 осіб, які планували влаштувати масові бійки. Серед них лише 30 підозрюваних - повнолітні. Усім іншим учасникам руху від 13 до 17 років.

Бійка між підлітками в Україні (фото: tsn.ua)

Чому "Редан" - це ІПСО росіян

Зважаючи на всі дії Росії в Україні, можна припустити, що масові бійки між підлітками - це чергова спроба дестабілізувати ситуацію в усіх обласних центрах України.

Національна поліція Києва переконана, що новостворений Росією рух - це інформаційно-психологічна спецоперація ворога. Правоохоронці наголошують на важливості спостережень батьків за своїми дітьми.

"Провокування масових бійок серед молоді і підлітків - це спроба російських пропагандистів провести чергову ІПСО та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож поліцейські Києва вкотре закликають батьків спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля", - йдеться в повідомлення Нацполіції.

Що робити батькам

Насамперед важливо розуміти, що якщо дитина зацікавилася та долучилася до такого агресивного руху, це свідчить про вже наявні психологічні проблеми в сім'ї.

У такому випадку з дитиною потрібно проводити бесіди, а також залучати допомогу фахівців за необхідності.

Однак не варто панікувати, якщо ваша дитина дивиться аніме. Це вид мистецтва, розповсюджений по всьому світу, який не може розвинути агресію чи інші нездорові прояви в дитині.

Звертайте увагу, чим займається та цікавиться ваша дитина, як і де вона проводить вільний час. Батьківська увага та любов здатні викорінити будь-які нездорові прояви.