У ще одному місті України підлітки планували масову бійку: їх затримали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Правоохоронці зазначають, що молодь планувала влаштувати масову бійку на одній з площ у Вінниці 27 лютого.

Учасників "акції" затримали та доставили до відділку. У присутності батьків з підлітками правоохоронці провели профілактичні бесіди.

Поліція наголошує, що подібні бійки є спробою російських пропагандистів провести чергову ІПСО та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні.

Що цьому передувало

Наразі в Україні набирає популярності російський молодіжний рух ПВК "Редан". Учасники, здебільшого молодь, вдягаються у чорний одяг з зображенням павуків та цифри 4, що є відсилкою до аніме "Hunter x Hunter".

У Росії так звані "редани" влаштовують масові бійки з футбольними фанатами, мігрантами та представниками інших національностей чи субкультур.

Протягом останніх днів в Україні підлітки у різних містах намагалися влаштувати сутички. Поліція попередила бійки у Харкові, Києві, Львові та Івано-Франківську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.