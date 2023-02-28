Украинские подростки "подсели" на российскую субкультуру "Редан": как это помогает врагу

С чего все началось

22 февраля в торговом центре в Москве произошла потасовка между представителями "Редана" и другими подростками, которые выглядели неформально. По словам росСМИ, потасовка была очень массовой и даже растянулась на несколько этажей ТРЦ.

Следующая потасовка произошла 26 февраля в Санкт-Петербурге в другом ТРЦ. Там "Реданцы" требовали у других подростков "объяснить за шмот". Это значит объяснить, откуда ты взял ту или иную дорогую оригинальную, а не поддельную одежду. Несколько лет назад это явление происходило и в украинской подростковой культуре.

Разнимать подростков пришлось при участии ОМОНовцев.

Что такое субкультура "Редан"

Полное название новой субкультуры - ППК "Редан". Подростки не приравнивают себя к частным военным компаниям, типа "Вагнера".

Появление субкультуры связывают с японским аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Геней Редан". Символами "реданцев" являются паук, цифра 4 и черный цвет, который они предпочтительно носят.

Как выглядят представители ПВК "Редан" (фото: life.pravda.com.ua)

Представители субкультуры утверждают, что они не агрессивны и не намерены совершать противоправные, унизительные для других действия.

"Редан" противопоставляют другой субкультуре, являющейся олицетворением так называемой "грубой силы" - "оффникам". Эти подростки могут затеять драку из-за внешнего вида другого человека, например.

Представители субкультуры "оффников" (фото: росСМИ)

Как "Редан" попал в Украину

После массовых драк в России это явление дошло до Украины. Подростковые передряги произошли в Ивано-Франковске, Львове, Черкассах, Харькове, Киеве и Виннице. Большинство этих столкновений полиции удалось вовремя остановить.

Подростки собираются группами через социальные сети и намерены "отомстить за каждого неформала".

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Как подростки устраивают массовые потасовки (фото: facebook.com/v.timoshko)

"По замыслу ФСБ недогосударства, которое путем манипулирования и обмана "собрало" в группы всех этих людей, они должны были устроить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать над этим. У многих изъяты баллончики с газом, ножи, кастеты! Это в нашем многострадальном, несокрушимом городе!" - написал в своем Facebook начальник ГУНП на Харьковщине Владимир Тимошко.

В Харькове задержали 257 человек, которые планировали устроить массовые потасовки. Среди них только 30 подозреваемых - совершеннолетние. Всем остальным участникам движения от 13 до 17 лет.

Драка между подростками в Украине (фото: tsn.ua)

Почему "Редан" - это ИПСО россиян

Учитывая все действия России в Украине, можно предположить, что массовые потасовки между подростками - это очередная попытка дестабилизировать ситуацию во всех областных центрах Украины.

Национальная полиция Киева убеждена, что новое Россией движение - это информационно-психологическая спецоперация врага. Правоохранители отмечают важность наблюдений родителей за своими детьми.

"Провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков - это попытка российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Поэтому полицейские Киева призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга", - говорится в сообщении Нацполиции.

Что делать родителям

Прежде всего, важно понимать, что если ребенок заинтересовался и приобщился к такому агрессивному движению, это свидетельствует об уже имеющихся психологических проблемах в семье.

В таком случае с ребенком следует проводить беседы, а также привлекать помощь специалистов по необходимости.

Однако не стоит паниковать, если ваш ребенок смотрит аниме. Это вид искусства, распространенный по всему миру, не способный развить агрессию или другие нездоровые проявления в ребенке.

Обращайте внимание, чем занимается ваш ребенок, как и где он проводит свободное время. Родительское внимание и любовь способны искоренить любые нездоровые проявления.