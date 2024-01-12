Українські пенсіонери можуть отримати до 300 гривень надбавки: як її нараховують

Хто може отримати надбавку до пенсії

Прожитковий мінімум в Україні для непрацездатних осіб збільшився до 2361 гривні, в той час, як загальний прожитковий мінімум на особу на місяць тепер становить 2 920 гривень.

Через це збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус Почесного донора України. Згідно із Законом про донорство крові, Почесні донори України мають право на 10% надбавки до пенсії від прожиткового мінімуму на особу, що наразі дорівнює 292 гривням.

Кому видається статус почесного донора

Статус Почесного донора України надається громадянам, які безкоштовно здали 40 доз цільної крові або компонентів крові, отриманих методом аферезу, або 60 доз плазми.є

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так: