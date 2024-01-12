Украинские пенсионеры могут получить до 300 гривен надбавки: как ее начисляют

С 1 января в Украине вырос прожиточный минимум, а с ним повысили пенсии и некоторые надбавки к ним. Поэтому определенная категория пенсионеров имеет право получить дополнительные 292 гривны надбавки.

Кому начисляется надбавка, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на документ на сайте ВРУ.

Кто может получить прибавку к пенсии

Прожиточный минимум в Украине для нетрудоспособных лиц увеличился до 2361 гривны, в то время как общий прожиточный минимум на человека в месяц теперь составляет 2 920 гривен.

Поэтому увеличился размер надбавки для людей, имеющих статус Почетного донора Украины. Согласно Закону о донорстве крови, Почетные доноры Украины имеют право на 10% надбавки к пенсии от прожиточного минимума на лицо, равное 292 гривнам.

Кому выдается статус почетного донора

Статус Почетного донора Украины предоставляется гражданам, бесплатно сдавшим 40 доз цельной крови или компонентов крови, полученных методом афереза, или 60 доз плазмы.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: