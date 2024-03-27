Украинские оладьи с селедкой: ничего подобного вы точно не ели!
Оладьи с селедкой – это блюдо, которое готовили наши бабушки во время Великого поста. Их в воскресенье подавали к горячим блюдам вместо хлеба. Готовятся они довольно легко, а вкус у них - неповторимый. А еще такие оладьи в некоторых селах подают на стол в Святвечер.
Как готовить оладьи с селедкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинская кухня".
Что вам понадобится:
Для теста:
- 500 мл воды
- 20 г свежие дрожжи
- 1 ч. ложка сахара
- 0,5 ч. ложки соли
- 3 ст. ложки масла
- 450 г муки
Для начинки:
- 2 шт. филе сельди
- 1 луковица
- Масло для жарки
Как готовить оладьи с сельдью
Готовим опару: в миске соединяем теплую воду, дрожжи, сахар, 4 ст. ложки муки. Все очень хорошо перемешиваем до однородности. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.
На разогретую сковороду наливаем растительное масло, разогреваем. Далее выкладываем лук, порезанный кубиком. Обжариваем ее до золотистого цвета, помешивая. Готовый лук выкладываем в миску.
Маринованную сельдь очищаем от косточек и пленок, нарезаем мелким кубиком.
К опаре добавляем масло, соль, муку. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем жареный лук и сельдь. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 30 минут.
Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Тесто не перемешиваем и набираем ложкой с самого края, выкладываем оладьи на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Готовые оладьи подаем на стол – к первым блюдам или как отдельную закуску.
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