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Украинские оладьи с селедкой: ничего подобного вы точно не ели!

Среда 27 марта 2024 07:45
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Украинские оладьи с селедкой: ничего подобного вы точно не ели! Как приготовить оладьи с сельдью.
Автор: Анна Шиканова

Оладьи с селедкой – это блюдо, которое готовили наши бабушки во время Великого поста. Их в воскресенье подавали к горячим блюдам вместо хлеба. Готовятся они довольно легко, а вкус у них - неповторимый. А еще такие оладьи в некоторых селах подают на стол в Святвечер.

Как готовить оладьи с селедкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинская кухня".

Что вам понадобится:

Для теста:

  • 500 мл воды
  • 20 г свежие дрожжи
  • 1 ч. ложка сахара
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 3 ст. ложки масла
  • 450 г муки

Для начинки:

  • 2 шт. филе сельди
  • 1 луковица
  • Масло для жарки

Как готовить оладьи с сельдью

Готовим опару: в миске соединяем теплую воду, дрожжи, сахар, 4 ст. ложки муки. Все очень хорошо перемешиваем до однородности. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

На разогретую сковороду наливаем растительное масло, разогреваем. Далее выкладываем лук, порезанный кубиком. Обжариваем ее до золотистого цвета, помешивая. Готовый лук выкладываем в миску.

Маринованную сельдь очищаем от косточек и пленок, нарезаем мелким кубиком.

К опаре добавляем масло, соль, муку. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем жареный лук и сельдь. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 30 минут.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло. Тесто не перемешиваем и набираем ложкой с самого края, выкладываем оладьи на сковороду, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Готовые оладьи подаем на стол – к первым блюдам или как отдельную закуску.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить бессарабскую манджу с овощами.

А еще писали о том, как готовить постные голубцы из картофеля для Великого поста.

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