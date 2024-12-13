Українські науковці показали унікальне намисто часів Київської Русі: немає аналогів у всьому світі

Науковці показали унікальне намисто 11-12 століття, яке належить до часів Київської Русі. Золоті намистини ручної роботи відображають птахів та звірів і вчені кажуть, що аналогів немає у всьому світі.

Як виглядало намисто та що про нього відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Скарбницю Національного музею історії України у Facebook .

За словами науковців, намисто 11-12 століття було знайдено у Городищі Дівич-Гора, в селі Сахнівка Черкаської області. Детальне вивчення прикраси показало, що воно належить до культури часів Київської Русі.

Намистини сферичні та порожні, на їх поверхні - зображення птахів та звірів. Контур зображень окреслено сканними дротинками. Внутрішня поверхня покрита дрібною зерню.

На трьох намистинах три пари птахів чергуються з зображеннями вписаних у коло рівнобічних хрестів, а ще на одній - під сканними арочками зображено три пари звірів.

Вчені кажуть, що ці намистини не мають аналогів у світі. Однак деякі елементи нагадують скандинавські зернені прикраси 10-11 століття.

Для них були характерні зображення, контур яких утворює сканна дротинка, а внутрішня поверхня щільно вкрита зерню, а також пояски зерні в облямуванні дротинок.

Науковці показали унікальне намисто часів Київської Русі (фото: facebook.com/treasuryua)

Також такі елементи характерні для виробів єгипетського та сирійського ювелірного мистецтва - вони були більш ажурні, на відміну від скандинавських знахідок.

Українським масивним намистинам майстер намагався надати ажурності та додав прорізав отвори між фігурами.

Численні намистини, що належали до скарбу, не були занизані. Тому можливі різні варіанти реконструкції намист. Можливо, золоті зернені намистини чергувалися з кам'яними.