Украинские ученые показали уникальное ожерелье времен Киевской Руси: нет аналогов во всем мире
Ученые показали уникальное ожерелье 11-12 века, которое относится ко временам Киевской Руси. Золотые бусины ручной работы отображают птиц и зверей и ученые говорят, что аналогов нет во всем мире.
Как выглядело ожерелье и что о нем известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Сокровищницы Национального музея истории Украины в Facebook.
По словам ученых, ожерелье 11-12 века было найдено в Городище Девич-Гора, в селе Сахновка Черкасской области. Детальное изучение украшения показало, что оно относится к культуре времен Киевской Руси.
Бусины сферические и пустые, на их поверхности - изображения птиц и зверей. Контур изображений очерчен сканными проволочками. Внутренняя поверхность покрыта мелким зерном.
На трех бусинах три пары птиц чередуются с изображениями вписанных в круг равносторонних крестов, а еще на одной - под сканными арочками изображены три пары зверей.
Ученые говорят, что эти бусины не имеют аналогов в мире. Однако некоторые элементы напоминают скандинавские зерненые украшения 10-11 века.
Для них были характерны изображения, контур которых образует сканная проволочка, а внутренняя поверхность плотно покрыта зерном, а также пояски зерна в окаймлении проволочек.
Ученые показали уникальное ожерелье времен Киевской Руси (фото: facebook.com/treasuryua)
Также такие элементы характерны для изделий египетского и сирийского ювелирного искусства - они были более ажурные, в отличие от скандинавских находок.
Украинским массивным бусинам мастер пытался придать ажурности и добавил прорезанные отверстия между фигурами.
Многочисленные бусины, которые относились к ценности, не были нанизаны. Поэтому возможны различные варианты реконструкции ожерелья. Возможно, золотые зерненые бусины чередовались с каменными.
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