Українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурах

Відомий український артист, керівник музичного управління Культурного Десанту Саша Чемеров записав пісню, яка стане справжнім гімном десантно-штурмових військ.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз Cultural Forces Music розповідає більше про трек "ДШВ".
За словами очільника Культурного Десанту Колі Сєрги, саме командування Десантно-штурмових військ ЗСУ попросило створити пісню, присвячену ДШВ.
"З ДШВ нас пов'язує багато моментів. Сама ідея назви Культурний Десант виникла під час мого навчання у навчальному центрі ДШВ. І саме тому наша структура називається Культурний Десант… У нас дуже багато друзів-десантників, людей, з якими ми знайомі, якими ми пишаємося, ким захоплюємося і ставимо собі в приклад. Тому досить швидко з'явилося розуміння, про що писати", - говорить Коля.
Сам Чемеров "не думає, що цей трек можна вважати класичним гімном, бо він доволі важкий і агресивний".
"Я вважаю, що це радше бойова пісня ДШВ, бойовий клич, але без офіціозу", - пояснює він.
"За стилем - це швидше альтернативний метал чи хеві-метал, тому що десантно-штурмові війська - люті хлопці, вони виконують дуже серйозні завдання. Там немає місця для лірики. Тому і було вирішено зробити потужний "металевий" трек. Щодо реакції хлопців-бійців, то можу сказати одне: всі, хто чув пісню "ДШВ", були просто в захваті - вони її наспівували відразу після першого прослуховування. Тому я думаю, що трек стане справді бойовою піснею ДШВ", - додає артист.
До зйомок кліпу на трек про ДШВ було залучено 14 підрозділів.
Родзинкою кліпу стало широке використання в ньому кадрів роботи артилерії, аеророзвідки, відео реальних боїв за участю десантників усіх бригад Десантно-штурмових військ.
Окрім кадрів з екшн-камер бійців, командою Культурного Десанту були відзняті короткі відеовізитівки бригад та зафільмовані обличчя тих, хто на найскладніших, найнебезпечніших напрямках зараз кує перемогу України.
Текст пісні "ДШВ":
Якщо пахне війною,
Вбраний у зброю я,
Готовий до бою я.
І разом зі мною мої побратими стануть стіною,
Бойові батальйони і кожна бригада.
Мільйони набоїв.
Всі тут універсальні солдати і вірні країни герої.
Все горить і реве в ділі ДШВ!
Втопить ворога в крові і геть вижене.
Все горить і реве в ділі ДШВ!
Скільки б їх не було, ніц ніхто не виживе.
ДШВ
Тут у кожному воїні слава та честь живе.
ДШВ
Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.
ДШВ
Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.
ДШВ
Збережемо історію - виборемо своє.
Ми історію пишемо своєю кровʼю і передаємо нащадкам.
За щасливе майбутнє країни звільняємо рідні поля і посадки.
Підготовка, мотивація і сильний дух.
Ми для ворога як ядерний вибух!
Це війна, це війна - воїнів стіна.
І на нашому боці разом - Бог і Сатана.
На землі й на небі
Всі завдання бойові
Віддано виконують (війська) Десантно-Штурмові!
ДШВ
Тут у кожному воїні слава та честь живе.
ДШВ
Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.
ДШВ
Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.
ДШВ
Збережемо історію - виборемо своє.
Цікаві факти про "ДШВ"
Зауважимо, що раніше Саша Чемеров, Коля Сєрга і YARMAK записали трек, який вже теж є неофіційним гімном піхоти.
Раніше ми писали про те, що DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив до сліз.
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