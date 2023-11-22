Українські музиканти написали бойовий гімн ДШВ, який пробирає до мурах

За словами очільника Культурного Десанту Колі Сєрги, саме командування Десантно-штурмових військ ЗСУ попросило створити пісню, присвячену ДШВ.

"З ДШВ нас пов'язує багато моментів. Сама ідея назви Культурний Десант виникла під час мого навчання у навчальному центрі ДШВ. І саме тому наша структура називається Культурний Десант… У нас дуже багато друзів-десантників, людей, з якими ми знайомі, якими ми пишаємося, ким захоплюємося і ставимо собі в приклад. Тому досить швидко з'явилося розуміння, про що писати", - говорить Коля.

Кадри з відео на пісню "ДШВ"

Сам Чемеров "не думає, що цей трек можна вважати класичним гімном, бо він доволі важкий і агресивний".

"Я вважаю, що це радше бойова пісня ДШВ, бойовий клич, але без офіціозу", - пояснює він.

"За стилем - це швидше альтернативний метал чи хеві-метал, тому що десантно-штурмові війська - люті хлопці, вони виконують дуже серйозні завдання. Там немає місця для лірики. Тому і було вирішено зробити потужний "металевий" трек. Щодо реакції хлопців-бійців, то можу сказати одне: всі, хто чув пісню "ДШВ", були просто в захваті - вони її наспівували відразу після першого прослуховування. Тому я думаю, що трек стане справді бойовою піснею ДШВ", - додає артист.

Кадри з відео на пісню "ДШВ"

До зйомок кліпу на трек про ДШВ було залучено 14 підрозділів.

Родзинкою кліпу стало широке використання в ньому кадрів роботи артилерії, аеророзвідки, відео реальних боїв за участю десантників усіх бригад Десантно-штурмових військ.

Окрім кадрів з екшн-камер бійців, командою Культурного Десанту були відзняті короткі відеовізитівки бригад та зафільмовані обличчя тих, хто на найскладніших, найнебезпечніших напрямках зараз кує перемогу України.

Текст пісні "ДШВ":

Якщо пахне війною,

Вбраний у зброю я,

Готовий до бою я.

І разом зі мною мої побратими стануть стіною,

Бойові батальйони і кожна бригада.

Мільйони набоїв.

Всі тут універсальні солдати і вірні країни герої.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Втопить ворога в крові і геть вижене.

Все горить і реве в ділі ДШВ!

Скільки б їх не було, ніц ніхто не виживе.

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Ми історію пишемо своєю кровʼю і передаємо нащадкам.

За щасливе майбутнє країни звільняємо рідні поля і посадки.

Підготовка, мотивація і сильний дух.

Ми для ворога як ядерний вибух!

Це війна, це війна - воїнів стіна.

І на нашому боці разом - Бог і Сатана.

На землі й на небі

Всі завдання бойові

Віддано виконують (війська) Десантно-Штурмові!

ДШВ

Тут у кожному воїні слава та честь живе.

ДШВ

Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.

ДШВ

Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.

ДШВ

Збережемо історію - виборемо своє.

Цікаві факти про "ДШВ"

Начальник управління МПЗ Десантно-штурмових військ В’ячеслав Вессер вважає, що цю "драйвову, молодіжну, по-справжньому круту" пісню особовий склад "однозначно слухатиме" для підняття бойового духу. А от чи стане вона гімном, це визначить подальша історія і особовий склад бригад ДШВ".

21 листопада Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний привітав Десантно-штурмові війська з їхнім професійним святом і підтримав незламний дух та бойову лють хлопців саме треком "ДШВ".

Ця пісня не перша і не остання з циклу пісень, присвячених підрозділам ЗСУ. Надалі Культурний Десант планує продовжувати працювати в цьому ж напрямку, і таких пісень буде ще більше.

Зауважимо, що раніше Саша Чемеров, Коля Сєрга і YARMAK записали трек, який вже теж є неофіційним гімном піхоти.