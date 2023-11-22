Украинские музыканты написали боевой гимн ДШВ, который пробирает до мурашек

Известный украинский артист, руководитель музыкального управления Культурного Десанта Саша Чемеров записал песню, которая станет настоящим гимном десантно-штурмовых войск.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз Cultural Forces Music рассказывает больше о треке "ДШВ".
По словам главы Культурного Десанта Коли Серги, именно командование Десантно-штурмовых войск ВСУ попросило создать песню, посвященную ДШВ.
"Из ДШВ нас связывает много моментов. Сама идея названия Культурный Десант возникла во время моей учебы в учебном центре ДШВ. И именно поэтому наша структура называется Культурный Десант… У нас очень много друзей-десантников, людей, с которыми мы знакомы, которыми мы гордимся, кем восхищаемся и ставим себе в пример. Поэтому довольно быстро появилось понимание, о чем писать", - говорит Коля.
Сам Чемеров "не думает, что этот трек можно считать классическим гимном, потому что он достаточно тяжел и агрессивен".
"Я считаю, что это скорее боевая песня ДШВ, боевой клич, но без официоза", - объясняет он.
"По стилю - это скорее альтернативный металл или хэви-метал, потому что десантно-штурмовые войска - свирепые ребята, они выполняют очень серьезные задачи. Там нет места для лирики. Потому и было решено сделать мощный "металлический" трек. Что касается реакции ребят, то могу сказать одно: все, кто слышал песню "ДШВ", были просто в восторге - они ее напевали сразу после первого прослушивания. Потому я думаю, что трек станет действительно боевой песней ДШВ", - добавляет артист.
К съемкам клипа на трек о ДШВ было привлечено 14 подразделений.
Изюминкой клипа стало широкое использование в нем кадров работы артиллерии, аэроразведки, видео реальных сражений с участием десантников всех бригад Десантно-штурмовых войск.
Кроме кадров из экшн-камер бойцов, командой Культурного Десанта были отсняты короткие видеовизитки бригад и сняты лица тех, кто на самых сложных, опасных направлениях сейчас кует победу Украины.
Текст песни "ДШВ":
Якщо пахне війною,
Вбраний у зброю я,
Готовий до бою я.
І разом зі мною мої побратими стануть стіною,
Бойові батальйони і кожна бригада.
Мільйони набоїв.
Всі тут універсальні солдати і вірні країни герої.
Все горить і реве в ділі ДШВ!
Втопить ворога в крові і геть вижене.
Все горить і реве в ділі ДШВ!
Скільки б їх не було, ніц ніхто не виживе.
ДШВ
Тут у кожному воїні слава та честь живе.
ДШВ
Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.
ДШВ
Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.
ДШВ
Збережемо історію - виборемо своє.
Ми історію пишемо своєю кровʼю і передаємо нащадкам.
За щасливе майбутнє країни звільняємо рідні поля і посадки.
Підготовка, мотивація і сильний дух.
Ми для ворога як ядерний вибух!
Це війна, це війна - воїнів стіна.
І на нашому боці разом - Бог і Сатана.
На землі й на небі
Всі завдання бойові
Віддано виконують (війська) Десантно-Штурмові!
ДШВ
Тут у кожному воїні слава та честь живе.
ДШВ
Ми стаємо на захист, як сонце завжди встає.
ДШВ
Брат за брата фатально кривавого ворога бʼє.
ДШВ
Збережемо історію - виборемо своє.
Интересные факты о "ДШВ"
Заметим, что ранее Саша Чемеров, Коля Серга и YARMAK записали трек, который уже тоже стал неофициальным гимном пехоты.
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