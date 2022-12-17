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Українські лікарі без світла прооперували жінку з "великим серцем": як вони це зробили

В Україні лікарі без світла зробили операцію на серці (facebook.com/Amosov.Institute)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтавській області прооперували пацієнтку з гіпертрофічною кардіоміопатією ("великим серцем"). Операцію провели в незвичних та складних умовах.

Про це повідомили на сторінці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова у Facebook.

Російські війська масово обстріляли ракетами критичну інфраструктуру України. В результаті Полтавська область залишилася без світла.

Однак, заплановану операцію лікарі все ж таки провели. Медичний центр переключили у режим роботи на генераторі.

Інститут Амосова має найбільший в Україні досвід лікування цієї патології. Цей напрямок є пріоритетним у роботі закладу.

Лікарі у Полтавській області області врятували людину з "великим серцем" (facebook.com/Amosov.Institute)

Що відомо про хворобу

За шість років науковий заклад став лідером у Європі за кількістю та якісними результатами лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. На сьогодні таких операцій виконано 556. Найменшому пацієнту було 8 місяців, найстаршому - 86 років.

Лікарі кажуть, що в Україні близько 70 тисяч людей мають гіпертрофічну кардіоміопатію. Ця тяжка патологія спричиняє раптову серцеву смерть, зокрема, у дітей та молоді.

"Наша мета, щоб у лікарів, з’явилася настороженість стосовно "великого серця", як ще називають гіпертрофічну кардіоміопатію", - йдеться у повідомленні.

Важливо вчасно діагностувати та оперативно лікувати таку хворобу.

Лікарі у Полтавській області області врятували людину з "великим серцем" (facebook.com/Amosov.Institute)

Раніше ми повідомляли, що у Львові хірурги без електроенергії провели операцію на серці.

Також ми писали, що лікарі вперше зробили операцію на аневризмі ворітної вени.

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