Украинские врачи без света прооперировали женщину с "большим сердцем": как они это сделали

Российские войска массово обстреляли ракетами критическую инфраструктуру Украины. В результате Полтавская область осталась без света.

Однако запланированную операцию врачи все же провели. Медицинский центр был переключен в режим работы на генераторе.

Институт Амосова имеет самый большой в Украине опыт лечения этой патологии. Это направление является приоритетным в работе заведения.

Врачи в Полтавской области спасли человека с "большим сердцем" (facebook.com/Amosov.Institute)

Что известно о болезни

За шесть лет научное заведение стало лидером в Европе по количеству и качественным результатам лечения гипертрофической кардиомиопатии. На сегодня таких операций выполнено 556. Наименьшему пациенту было 8 месяцев, самому старшему - 86 лет.

Врачи говорят, что в Украине около 70 тысяч человек имеют гипертрофическую кардиомиопатию. Эта тяжелая патология приводит к внезапной сердечной смерти, в частности, у детей и молодежи.

"Наша цель, чтобы у врачей, появилась настороженность по поводу "большого сердца", как еще называют гипертрофическую кардиомиопатию", - говорится в сообщении.

Важно своевременно диагностировать и оперативно лечить болезнь.

Врачи в Полтавской области спасли человека с "большим сердцем" (facebook.com/Amosov.Institute)