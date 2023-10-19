Українські книги увійшли до списку найкращих видань від The Telegraph. Росію також згадали

Хто потрапив до списку

Серед чотирьох фотокнижок у списку можна побачити українське видання "Краса України: Ландшафтна фотографія". Її авторами стали фотограф Євген Самученко та Лусія Бондар. Текст у книжці має переклад англійською та німецькою мовами.

"Візуально приголомшливе освідчення в любові молодого титулованого українського фотографа Євгена Самученка своїй батьківщині в темні часи", - так описали експерти роботу фотографа.

Додамо, що в Україні книгу поки придбати неможливо. Разом із тим на британському The Telegraph її можна придбати за майже 40 фунтів стерлінгів. Це дорівнює 1 776 гривень.

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Іншою книгою, яку відзначили журналісти, є "Оформляндія, або Прогулянка в Зону" авторства Маркіяна Камиша.

Видання розповідає про Чорнобиль та занурює у світ нелегальних туристів-"сталкерів". Сторінки не показують сухих фактів чи описів, натомість лише погляд зсередини на явище нелегального туризму у зону відчуження.

Книга проілюстрована фотографіями, які зробив сам Маркіян.

Додамо, що автор є учасником Революції гідності, а після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав ЗСУ.

Книгу "Оформляндія, або Прогулянка в Зону" можна придбати в Україні. Її вартість не становить понад 120 гривень. При цьому The Telegraph пропонує її своїм читачам за майже 13 фунтів стерлінгів. У гривнях це 578.

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Небажані гості в списку

Перелік найкращих видань за 2023 рік налічує також декілька згадок про Росію. Наприклад, дві книги про історію Росії, причому написані британськими істориками. Обидва екземпляри можна придбати за 25 (1 111 гривень) і 30 (1 333 гривень) фунтів стерлінгів відповідно.

Представлена також книга "Внутрішня історія війни Путіна проти України". Вона стала книгою року за версією The Telegraph і книгою літа 2023 за версією Times.

В Україні вона вже доступна для передзамовлення з орієнтовною вартістю 560 гривень.

Остання книга з переліку найкращих видань зі згадкою Росії є біографія Путіна від британського журналіста та письменника Філіпа Шорта.

"Магістерська біографія Філіпа Шорта безпрецедентно глибоко досліджує особистість її загадкового й безжального лідера та руйнує багато наших упереджень щодо путінської Росії. З того часу, як став президентом у 2000 році, його одержимість полягала в тому, щоб відновити статус Росії як великої держави, вільної від західних правил. Які сили й переживання сформували його?" - йдеться в анотації до книги.

В Україні її можна придбати за орієнтовно 950 гривень. Видання The Telegraph пропонує біографію Путіна за 1 300 гривень.