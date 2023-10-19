Украинские книги вошли в список лучших изданий от The Telegraph. Россию также вспомнили

Кто попал в список

Среди четырех фотокниг в списке можно увидеть украинское издание "Краса України: Ландшафтна фотографія". Ее авторами стали фотограф Евгений Самученко и Лусия Бондар. Текст в книге переводится на английский и немецкий языки.

"Зрительно потрясающее признание в любви молодого титулованного украинского фотографа Евгения Самученко своей родине в темные времена", - так описали эксперты работу фотографа.

Добавим, что в Украине книгу пока приобрести невозможно. Вместе с тем на британском The Telegraph ее можно приобрести почти за 40 фунтов стерлингов. Это равняется 1 776 гривнам.

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Другой книгой, которую отметили журналисты, является "Оформляндія, або Прогулянка в Зону" авторства Маркияна Камыша.

Издание рассказывает о Чернобыле и погружает в мир нелегальных туристов-сталкеров. Страницы не показывают сухих фактов или описаний, а только взгляд изнутри на явление нелегального туризма в зону отчуждения.

Книга проиллюстрирована фотографиями, сделанными самим Маркианом.

Добавим, что автор является участником Революции достоинства, а после начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ.

Книгу "Оформляндія, або Прогулянка в Зону" можно приобрести в Украине. Ее стоимость не составляет более 120 гривен. При этом The Telegraph предлагает ее своим читателям почти за 13 фунтов стерлингов. В гривнах это 578.

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Нежелательные гости в списке

Список лучших изданий за 2023 год насчитывает также несколько упоминаний о России. К примеру, две книги об истории России, причем написанные британскими историками. Оба экземпляра можно приобрести за 25 (1 111 гривен) и 30 (1 333 гривен) фунтов стерлингов соответственно.

Представлена также книга "Внутренняя история войны Путина против Украины". Она стала книгой года по версии The Telegraph и книгой лета 2023 года по версии Times.

В Украине она уже доступна для предзаказа с ориентировочной стоимостью 560 гривен.

Последняя книга из списка лучших изданий с упоминанием России - биография Путина от британского журналиста и писателя Филиппа Шорта.

"Магистерская биография Филиппа Шорта беспрецедентно глубоко исследует личность ее загадочного и безжалостного лидера и разрушает многие наши предубеждения относительно путинской России. С тех пор как стал президентом в 2000 году, его одержимость заключалась в том, чтобы восстановить статус России как великого государства, свободного от западных правил. Какие силы и переживания сформировали его?" - говорится в аннотации к книге.

В Украине ее можно приобрести ориентировочно 950 гривен. Издание The Telegraph предлагает биографию Путина за 1 300 гривен.