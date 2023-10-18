7 українських фільмів, які не поступаються голлівудським

Український кінематограф розвивається і останнім часом видає дуже гідні фільми та серіали. Ми маємо всі можливості, щоб вивести українську кіноіндустрію на високий світовий рівень.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум

РБК-Україна (проект Styler) підготувало список українських фільмів, які за своїм візуалом і спецефектами не поступаються голлівудським.

Мавка. Лісова пісня

Над цим українським шедевром творці працювали багато років. Адже варто було врахувати всі деталі та довести все до ідеалу. Але ці роки кропіткої роботи не пройшли дарма. Адже Мавка, яка знята за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" - стала найкасовішою кінострічкою та назбирала неймовірну кількість захоплених відгуків. Це однозначно ВАУ.

Щедрик

Неймовірно відтворені події Другої світової війни. В центрі цієї розкішно відзнятої картини постають три родини. Українці, поляки та євреї. Радянський режим і всі його наслідки дуже яскраво змальовано у фільмі. А також сміливість попри все й робить цю стрічку душевною.

Довбуш

Нове обрамлення автобіографії Олекси Довбуша наробила шуму. Цей фільм також має високі касові рейтинги, а також позитивні відгуки. Нова історія Олекси Довбуша наповнена містикою та неймовірною красою Карпат.

Чорний Ворон

Екранізація бестселера Василя Шкляра про нелегкий життєвий шлях отамана Ворона, знято дуже професійно і має багато спецефектів. Це яскрава історія, що й досі залишається популярною серед українських глядачів.

Захар Беркут

Цей фільм вийшов у міжнародний прокат, оскільки його творцями стали не лише українці, а ще й американці. А це вже каже про неймовірну графіку, яка переплітається з красою та величчю Карпат.

Кіборги

Насправді знімати фільм на території Донецького аеропорту в окупації - це надскладна робота. Проте творцям картини важливо було відтворити всю реальність І варто визнати - візуал вражає.

Люксембург, Люксембург

Сучасний фільм, що розповідає історію двох братів, які потрапляють у дуже несподівані ситуації. Візуальна складова фільму - на вищому рівні, тому, він також не поступається голлівудським картинам і завершує наш список.