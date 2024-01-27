Українські флористи з "Епіцентру" об'єдналися з російськими на виставці в Німеччині: деталі скандалу

Деталі скандалу

За словами Надії, головна задача цих виставок - це контракти з іноземними компаніями на експорт, спілкування та тенденції. Проте на цій виставці також проходить щорічний показ робіт світових і видатних флористів.

"Їде делегація з "Епіцентру", п'ять-сім співробітників на чолі з керівництвом: начальника відділу, керівника департаменту мережі "Деко" по всій Україні та звичайно працівники квіткових центрів", - розповідає дівчина.

На показі було представлено понад 10 країн були представлені на показі. Щоб допомагати цим флористами, потрібно мати або рекомендацію, або досвід роботи.

Українські флористи допомагали російським на виставці квітів (фото: Надія Дзідзарія/Instagram)

"Два дні виставки співробітники флора-центр ("Епіцентр") були асистентами та ліпшою фан-командою для таких флористів, як Шарова, Туркан. За цей час з ними були купу блогерів та журналістів з Росії, які запрошували як організаторів виставки, так і журналістів з боку Німеччини", - обурюється Надія.

Крім того, росіяни підтвердили, що українці на цій виставці слугують їм за помічників. А прессекретар Німецької асоціації флористів Нікола Фінк це радісно підхопила.

"Росія, Україна. Це і є флористична дружба. Вона вище того, що роблять політики. Це зовсім інша річ!" - сказала вона.

Реакція "Епіцентру"

У коментарях під дописами Надії представниця Департаменту зі зв'язків з громадськістю висловилася щодо ситуації із виставкою.

"Ми розуміємо українських флористів і повністю підтримуємо в тому, що організатори поводилися некоректно, заявляючи про флористичну дружбу між Україною та РФ. Ми ствердно заявляємо, що співробітники "Епіцентру" не мали ніяких партнерських відносин з представниками Росії на цій виставці", - йдеться в повідомленні.

Російські блогери позначили сторінки компанії у своїх соціальних мережах, проте це "не означає нічого, адже не заборонено технічно соціальними мережами".

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"Наші співробітники допомагали робити композиції тільки одному відомому естонському флористу, який підтримує Україну", - наголосили в "Епіцентрі".

Так також запевнили, що більше компанія не буде брати участь у виставці, якщо там будуть представники з РФ.

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Реакція українців