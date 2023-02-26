Берлінале 2023: українські фільми про війну здобули престижні нагороди

На 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі Berlinale (Berlin International Film Festival) українські фільми "Це побачення" та "Прокидаючись у тиші" були удостоєні спеціальними нагородами.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно на сторінці у Facebook .

Так, українсько-німецька документалка Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" отримала спецнагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі кінофестивалю Generation Kplus. Крім того, стрічка отримала 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

Про що фільм: Це картина про війну очима українок та дітей, які через воєнну агресію РФ проти України були змушені виїхати з рідної країни, і знайшли прихисток у Німеччині.

Члени журі зазначили, що хотіли присудити приз фільму, який пропонує "ніжний погляд на щоденні ритми зламаного дитинства".

Українська короткометражка "Прокидаючись у тиші" удостоєна спеціальної нагороди на Берлінале 2023 року (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)

"Легка інтимність цього фільму є свідком тривалої радості, сили та невинності на тлі глибокої втрати. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення", - йдеться у стейтменті журі.

Відео: трейлер фільму "Прокидаючись у тиші”

Картина режисера Надії Парфан "Це побачення' про життя під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яка була продемонстрована в рамках програми Berlinale Shorts 2023, отримала спеціальну відзнаку Міжнародного журі.

Синопсис: Київ у 2022 році. На світанку містом мчить на шаленій швидкості автомобіль. Цей сучасний ремейк фільму Клода Лелуша C’etait un rendez-vous, знятий під суб'єктивним кутом камери в одному невідредагованому кадрі, відображає емоції надзвичайного стану, викликаного війною.

Український фільм "Це побачення " отримав нагороду Берлінале (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)

Журі порівняло цю кіноісторію з однойменною короткометражкою Клода Лелуша.

"Режисерові вдається визволити фарсовий короткометражний фільм 1976 року і перетворити його на щось складніше, де нагальність має причини; це пов'язано з війною, а не з примхою мачо, тим більше, що український солдат у відпустці - сама жінка", - зазначають члени журі.

Відео: трейлер фільму "Це побачення​​​