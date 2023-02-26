ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Берлінале 2023: українські фільми про війну здобули престижні нагороди

Новость на русском →
Неділя 26 лютого 2023 17:41
Берлінале 2023: українські фільми про війну здобули престижні нагороди Церемонія нагородження на кінофестивалі Берлінале 2023 (фото: Валерія Сочивець / facebook.com/ukrainefilmagency)
Автор: Володимир Костирін

На 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі Berlinale (Berlin International Film Festival) українські фільми "Це побачення" та "Прокидаючись у тиші" були удостоєні спеціальними нагородами.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно на сторінці у Facebook.

Так, українсько-німецька документалка Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі "Прокидаючись у тиші" отримала спецнагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі кінофестивалю Generation Kplus. Крім того, стрічка отримала 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

Про що фільм: Це картина про війну очима українок та дітей, які через воєнну агресію РФ проти України були змушені виїхати з рідної країни, і знайшли прихисток у Німеччині.

Члени журі зазначили, що хотіли присудити приз фільму, який пропонує "ніжний погляд на щоденні ритми зламаного дитинства".

Берлінале 2023: українські фільми про війну здобули престижні нагороди

Українська короткометражка "Прокидаючись у тиші" удостоєна спеціальної нагороди на Берлінале 2023 року (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)

"Легка інтимність цього фільму є свідком тривалої радості, сили та невинності на тлі глибокої втрати. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення", - йдеться у стейтменті журі.

Відео: трейлер фільму "Прокидаючись у тиші”

Картина режисера Надії Парфан "Це побачення' про життя під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яка була продемонстрована в рамках програми Berlinale Shorts 2023, отримала спеціальну відзнаку Міжнародного журі.

Синопсис: Київ у 2022 році. На світанку містом мчить на шаленій швидкості автомобіль. Цей сучасний ремейк фільму Клода Лелуша C’etait un rendez-vous, знятий під суб'єктивним кутом камери в одному невідредагованому кадрі, відображає емоції надзвичайного стану, викликаного війною.

Берлінале 2023: українські фільми про війну здобули престижні нагороди

Український фільм "Це побачення " отримав нагороду Берлінале (фото: facebook.com/ukrainefilmagency)

Журі порівняло цю кіноісторію з однойменною короткометражкою Клода Лелуша.

"Режисерові вдається визволити фарсовий короткометражний фільм 1976 року і перетворити його на щось складніше, де нагальність має причини; це пов'язано з війною, а не з примхою мачо, тим більше, що український солдат у відпустці - сама жінка", - зазначають члени журі.

Відео: трейлер фільму "Це побачення​​​

Раніше повідомлялося, що українська анімація "Непотрібні речі" здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі Prague Film Awards.

А також перед цим ми розповідали, які фільми та серіали про Україну має подивитися кожен, і пояснювали – чому.

Читайте РБК-Україна в Google News
фільми