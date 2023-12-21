Українські фільми з новорічною атмосферою

Новорічні фільми - це щось особливе, що дарує святкову сімейну атмосферу та гарний настрій. А українські різдвяні стрічки ще й передають наші традиції та реалії.

Пригоди S Миколая

Сюжет розгортається у красивих українських Карпатах навколо простого школяра Артема напередодні улюбленого дитячого свята - Дня Святого Миколая.

Він несподівано з’являється у житті хлопця, але насправді, це злодій у костюмі чарівника. Головному герою разом з сестрою-підлітком та місцевими дітьми доведеться проявити справжню сміливість аби перемогти злодія і врятувати справжнього Миколая.

Тільки диво

Фільм розповідає історію юнака, на ім'я Северин, який ризикуючи собою, рятує життя батькові. Хлопцю доведеться боротися з фантастичними звірами та поганими хлопцями й здобути перемогу та серце коханої Софії.

Пекельна хоругва

Це казковий фільм про козаків, що роками захищали народ України та були справжніми героями свого часу. Історія пекла та раю, Різдва та нечистої сили, коли Диявол хоче зламати систему і почати забирати козаків у пекло, але все не так просто.

Все буде Ок. Новорічна казка для дорослих

Історія фільму розповідає про дівчину Лізу, яка опинилася в важкій життєвій ситуації. Вона втратила бізнес, який приносив їй задоволення, її покинув коханий. На її шиї сидить ексцентрична мама, яка не працює і навіть не збирається шукати роботу. Опинившись наодинці зі своїми проблемами, психологічний стан Лізи знаходиться фактично "на волосині".

Ангели чудяться

За сюжетом три головних герої йдуть колядувати та співають традиційної народної колядки "Бог ся рождає". Але проблема в тому, що колядують вони, маючи на меті заробити грошей не зовсім чесним шляхом.