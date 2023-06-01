Які безкоштовні медичні послуги може отримати дитина від народження: список
Фото: Які медпослуги доступні для дитини від народження (freepik.com)
В Україні право на різну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій гарантовано кожній дитині.
Які медпослуги може отримати дитина з народження, розповіли у Національній службі здоров'я.
При народженні дитини у медустанові мають провести:
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- скринінг вроджених вад серця дитини;
- перевірку слуху;
- вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;
- забір крові для неонатального скринінгу
- В екстрених випадках – проведуть реанімаційні заходи та стабілізацію стану.
Список безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:
- екстрена медична допомога;
- первинна медична допомога;
- спеціалізована медична допомога;
- паліативна медична допомога;
- реабілітація у галузі охорони здоров'я;
- медична допомога дітям віком до 16 років;
- медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
- вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень; програма "Доступні ліки".
Що робити, якщо за послуги вимагають гроші
- поясніть, що вам відомо про перелік безкоштовних послуг, пред'явіть його за потреби;
- зверніться до завідувача відділення або головного лікаря;
- напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров'я у вашому місті чи регіоні;
- подайте скаргу за електронною формою на сайті НСЗУ;
- зверніться до контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.
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