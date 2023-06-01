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Які безкоштовні медичні послуги може отримати дитина від народження: список

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Четвер 01 червня 2023 12:30
Які безкоштовні медичні послуги може отримати дитина від народження: список Фото: Які медпослуги доступні для дитини від народження (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні право на різну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій гарантовано кожній дитині.

Які медпослуги може отримати дитина з народження, розповіли у Національній службі здоров'я.

При народженні дитини у медустанові мають провести:

  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • скринінг вроджених вад серця дитини;
  • перевірку слуху;
  • вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;
  • забір крові для неонатального скринінгу
  • В екстрених випадках – проведуть реанімаційні заходи та стабілізацію стану.

Список безкоштовних послуг, на які має право кожен пацієнт:

  • екстрена медична допомога;
  • первинна медична допомога;
  • спеціалізована медична допомога;
  • паліативна медична допомога;
  • реабілітація у галузі охорони здоров'я;
  • медична допомога дітям віком до 16 років;
  • медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень; програма "Доступні ліки".

Що робити, якщо за послуги вимагають гроші

  • поясніть, що вам відомо про перелік безкоштовних послуг, пред'явіть його за потреби;
  • зверніться до завідувача відділення або головного лікаря;
  • напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров'я у вашому місті чи регіоні;
  • подайте скаргу за електронною формою на сайті НСЗУ;
  • зверніться до контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.

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