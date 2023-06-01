Які безкоштовні медичні послуги може отримати дитина від народження: список

В Україні право на різну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій гарантовано кожній дитині.

Які медпослуги може отримати дитина з народження, розповіли у Національній службі здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть безкоштовно проконсультуватись у ендокринолога .

Також ми писали про 5 принципів виховання, які "калічать" дитину .