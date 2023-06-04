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Некоторые дети могут бесплатно пройти реабилитацию: как воспользоваться услугами

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Воскресенье 04 июня 2023 08:02
Некоторые дети могут бесплатно пройти реабилитацию: как воспользоваться услугами Как бесплатно направить ребенка на реабилитацию (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Уже больше года украинцы живут в состоянии постоянного стресса из-за войны. Недоедание, обезвоживание и пребывание в бомбоубежищах или подвалах - все это нередко негативно отражается на течении беременности. Как результат - часть младенцев рождается преждевременно или с определенными болезнями. Государство дает возможность таким детям пройти бесплатную реабилитацию.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Кто может пройти бесплатно реабилитацию

В рамках Программы медицинских гарантий государство предоставляет пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев:

  • медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни;
  • реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях;
  • реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях.

С начала года подобную реабилитацию прошли уже более 14 тыс. детей.

Какими услугами могут воспользоваться взрослые

Следует отметить, что в рамках этого пакета помощь предусмотрена не только младенцам. Родители или лица, которые смотрят за детьми до 3 лет, также могут бесплатно получить целый ряд услуг.

А именно:

  • психологическое сопровождение;
  • обучение по особенностям ухода за младенцем и его развитием;
  • подбор, адаптацию специального оборудования и средств альтернативной коммуникации для ребенка и тренинг по их использованию.

Как получить бесплатные услуги

Для этого родителям нужно сделать следующие шаги:

  • иметь направление врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация;
  • иметь направление лечащего врача;
  • иметь направление на перевод из другого медицинского учреждения или подразделения больницы.

Для детей старше 3 лет обязательным условием предоставления такой услуги является несовершеннолетнее наличие в мультидисциплинарной реабилитационной команде врача-педиатра.

Ранее мы писали о том, какие медицинские услуги можно получить ребенок от рождения – список.

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