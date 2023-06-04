Некоторые дети могут бесплатно пройти реабилитацию: как воспользоваться услугами
Уже больше года украинцы живут в состоянии постоянного стресса из-за войны. Недоедание, обезвоживание и пребывание в бомбоубежищах или подвалах - все это нередко негативно отражается на течении беременности. Как результат - часть младенцев рождается преждевременно или с определенными болезнями. Государство дает возможность таким детям пройти бесплатную реабилитацию.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.
Кто может пройти бесплатно реабилитацию
В рамках Программы медицинских гарантий государство предоставляет пакеты бесплатных услуг для реабилитации детей и младенцев:
- медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни;
- реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях;
- реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях.
С начала года подобную реабилитацию прошли уже более 14 тыс. детей.
Какими услугами могут воспользоваться взрослые
Следует отметить, что в рамках этого пакета помощь предусмотрена не только младенцам. Родители или лица, которые смотрят за детьми до 3 лет, также могут бесплатно получить целый ряд услуг.
А именно:
- психологическое сопровождение;
- обучение по особенностям ухода за младенцем и его развитием;
- подбор, адаптацию специального оборудования и средств альтернативной коммуникации для ребенка и тренинг по их использованию.
Как получить бесплатные услуги
Для этого родителям нужно сделать следующие шаги:
- иметь направление врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация;
- иметь направление лечащего врача;
- иметь направление на перевод из другого медицинского учреждения или подразделения больницы.
Для детей старше 3 лет обязательным условием предоставления такой услуги является несовершеннолетнее наличие в мультидисциплинарной реабилитационной команде врача-педиатра.
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