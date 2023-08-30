Українські біженці в Німеччині отримуватимуть більше грошей: на скільки зростуть виплати

Українським біженцям у Німеччині підвищили суми щомісячних виплат. Це сталося на фоні загального росту соціальної допомоги. Таким чином через рівень інфляції виплати зростуть на 12%.
Про це пише німецьке видання Tagesschau.de.
Підтримка українцям надається в рамках проєкту допомоги з безробіття. Її отримують усі мешканці Німеччини, чий дохід складає менше прожиткового мінімуму та які не мають роботи.
З 2024 року суми виплат будуть становити:
Важливо знати, що під час нарахування виплат, беруть до уваги суми витрат на житло, доходи та інші активи.
Українці можуть в'їжджати на всі землі Німеччини. Біженцям з України тимчасово дозволили не мати дозвіл на проживання та візу для в'їзду в країну. До 2 червня 2024 року ця норма й надалі діятиме.
Німеччина також надає громадянам України статус тимчасового захисту, який називається Vertriebene.
Крім того, можна отримати дозвіл на тимчасове перебування в Німеччині. Цей документ дає біженцям змогу працювати, користуватися соціальними пільгами та медичним обслуговуванням, одружуватися, отримувати грошову допомогу, а дітям - навчатися в школах чи інших навчальних закладах.
Для осіб, які отримують пільгові виплати на житло, є змога оформити субсидію на оплату комунальних послуг. Вона розподіляється відповідно до кількості членів родини, що мешкають разом:
До речі, раніше ми також розповідали, як українські студенти можуть вступити на навчання в Німеччину.