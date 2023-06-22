Українці можуть безкоштовно навчатися в університетах Німеччини: як подати документи

Українці можуть вступити до декількох університетів Німеччини. При цьому уряд готовий повністю профінансувати навчання на певний термін.

Берлінський вільний університет

Freie Universität Berlin пропонує такі можливості для біженців з України:

соціально-психологічне консультування

фінансова підтримка

спеціальні гранти на освіту

Лекції проводитимуться англійською мовою з перекладом на українську. Про факультети, дисципліни та вступ на бюджет можна дізнатися на сайті самого університету.

До того ж Берлінський вільний університет допомагає інтегруватися в німецьке суспільство та зрозуміти його культуру.

Берлінський вільний університет (фото: dyvys.org)

Рейнсько-Вестфальський технічний університет

Цей заклад пропонує українським біженцям консультації з питань освіти, повне або часткове фінансування, мовні курси, безкоштовне харчування та легальний статус біженця.

Плата за навчання, проживання, приватне навчання, транспортні витрати тощо фінансуються терміном до 30 місяців.

Детальну інформацію про умови вступу та заяву можна знайти на сайті .

Рейнсько-Вестфальський технічний університет (фото: world-study.ua)

Бременський університет

Бременський університет пропонує приєднатися до Академії розвитку доступу до вищої освіти, яка доступна лише для бакалаврів.

Академія орієнтована на різні цільові групи з акцентом на мовну та технічну підготовку. Підготовча програма пропонує курси німецької мови від рівня А2 до С1. Навчання також дозволяє отримати додаткові базові знання та налагодити контакти з науковою спільнотою міста та країни.

Дедлайн подачі заявок - 30 червня 2023 року. Зробити це можна за посиланням.

Бременський університет (фото: uk.wikipedia.org)

Гамбурзький університет

Є дві основні вимоги для вступу:

визнання іноземного атестата про закінчення школи. Це можна зробити безпосередньо в університеті.

підтвердження достатнього знання німецької мови - рівень мінімум B2

Наразі безкоштовні заняття для біженців з України проводять такі кафедри:

юридичний факультет

факультет економіки та соціальних наук

медичний факультет

факультет педагогічних наук

гуманітарний факультет

факультет математики, інформатики та природничих наук

факультет психології та наук про рух людини

факультет бізнес-адміністрування

Магістри та докторанти з України мають можливість пройти наукове стажування в рамках безкоштовного переїзду до Гамбурзького університету.

Гамбурзький університет (фото: albioneducation.com)

Ганноверський університет Лейбніца

Заклад надає інформацію про освіту, дослідження, мовні курси, консультаційні послуги та фінансову підтримку. Для того, щоб навчатися тут, необхідно підтвердити знання мови та перекласти українські освітні документи на німецьку мову.

Ви маєте право брати участь у програмі, якщо проживаєте в країні менше ніж 15 місяців. А щоб отримати стипендію, ви можете знайти вебсайти, які пропонують необхідну освітню підтримку . Зокрема, це такі організації: