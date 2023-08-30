Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег: на сколько вырастут выплаты

Украинским беженцам в Германии повысили суммы ежемесячных выплат. Это произошло на фоне всеобщего роста социальной помощи. Таким образом, из-за уровня инфляции выплаты вырастут на 12%.
Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.de.
Поддержка украинцам предоставляется в рамках проекта по безработице. Ее получают все жители Германии, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и у которых нет работы.
С 2024 года суммы выплат будут составлять:
Важно знать, что при начислении выплат принимают во внимание суммы расходов на жилье, доходы и другие активы.
Украинцы могут въезжать на все земли Германии. Беженцам из Украины временно разрешили не иметь вида на жительство и визу для въезда в страну. До 2 июня 2024 года эта норма и дальше будет действовать.
Германия также предоставляет гражданам Украины статус временной защиты, который называется Vertriebene.
Кроме того, можно получить разрешение на временное пребывание в Германии. Этот документ позволяет беженцам работать, пользоваться социальными льготами и медицинским обслуживанием, жениться, получать денежную помощь, а детям - учиться в школах или других учебных заведениях.
Для людей, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе:
Кстати, раньше мы также рассказывали, как украинские студенты могут поступить на обучение в Германию.