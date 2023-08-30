RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег: на сколько вырастут выплаты

Какую помощь получают украинцы в Германии (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинским беженцам в Германии повысили суммы ежемесячных выплат. Это произошло на фоне всеобщего роста социальной помощи. Таким образом, из-за уровня инфляции выплаты вырастут на 12%.

Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.de.

Сколько будут получать украинцы

Поддержка украинцам предоставляется в рамках проекта по безработице. Ее получают все жители Германии, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и у которых нет работы.

С 2024 года суммы выплат будут составлять:

  • 563 евро (сейчас 502 евро) для родителей-одиночек или одиноких взрослых
  • 357 евро (сейчас 318 евро) для детей до шести лет
  • 390 евро (сейчас 348 евро) для детей от семи до 14 лет
  • 471 евро (сейчас 420 евро) для детей от 15 до 18 лет

Важно знать, что при начислении выплат принимают во внимание суммы расходов на жилье, доходы и другие активы.

Какую еще помощь оказывает Германия

Украинцы могут въезжать на все земли Германии. Беженцам из Украины временно разрешили не иметь вида на жительство и визу для въезда в страну. До 2 июня 2024 года эта норма и дальше будет действовать.

Германия также предоставляет гражданам Украины статус временной защиты, который называется Vertriebene.

Кроме того, можно получить разрешение на временное пребывание в Германии. Этот документ позволяет беженцам работать, пользоваться социальными льготами и медицинским обслуживанием, жениться, получать денежную помощь, а детям - учиться в школах или других учебных заведениях.

Для людей, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе:

  • на одного человека 415 евро
  • для двух человек 540 евро
  • за каждое следующее лицо 100 евро

Кстати, раньше мы также рассказывали, как украинские студенты могут поступить на обучение в Германию.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати