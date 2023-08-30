Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег: на сколько вырастут выплаты

Украинским беженцам в Германии повысили суммы ежемесячных выплат. Это произошло на фоне всеобщего роста социальной помощи. Таким образом, из-за уровня инфляции выплаты вырастут на 12%.

Сколько будут получать украинцы

Поддержка украинцам предоставляется в рамках проекта по безработице. Ее получают все жители Германии, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и у которых нет работы.

С 2024 года суммы выплат будут составлять:

563 евро (сейчас 502 евро) для родителей-одиночек или одиноких взрослых

(сейчас 502 евро) для родителей-одиночек или одиноких взрослых 357 евро (сейчас 318 евро) для детей до шести лет

(сейчас 318 евро) для детей до шести лет 390 евро (сейчас 348 евро) для детей от семи до 14 лет

(сейчас 348 евро) для детей от семи до 14 лет 471 евро (сейчас 420 евро) для детей от 15 до 18 лет

Важно знать, что при начислении выплат принимают во внимание суммы расходов на жилье, доходы и другие активы.

Какую еще помощь оказывает Германия

Украинцы могут въезжать на все земли Германии. Беженцам из Украины временно разрешили не иметь вида на жительство и визу для въезда в страну. До 2 июня 2024 года эта норма и дальше будет действовать.

Германия также предоставляет гражданам Украины статус временной защиты, который называется Vertriebene.

Кроме того, можно получить разрешение на временное пребывание в Германии. Этот документ позволяет беженцам работать, пользоваться социальными льготами и медицинским обслуживанием, жениться, получать денежную помощь, а детям - учиться в школах или других учебных заведениях.

Для людей, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе: