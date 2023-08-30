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Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег: на сколько вырастут выплаты

Германия, Среда 30 августа 2023 09:16
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Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег: на сколько вырастут выплаты Какую помощь получают украинцы в Германии (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинским беженцам в Германии повысили суммы ежемесячных выплат. Это произошло на фоне всеобщего роста социальной помощи. Таким образом, из-за уровня инфляции выплаты вырастут на 12%.

Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.de.

Сколько будут получать украинцы

Поддержка украинцам предоставляется в рамках проекта по безработице. Ее получают все жители Германии, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и у которых нет работы.

С 2024 года суммы выплат будут составлять:

  • 563 евро (сейчас 502 евро) для родителей-одиночек или одиноких взрослых
  • 357 евро (сейчас 318 евро) для детей до шести лет
  • 390 евро (сейчас 348 евро) для детей от семи до 14 лет
  • 471 евро (сейчас 420 евро) для детей от 15 до 18 лет

Важно знать, что при начислении выплат принимают во внимание суммы расходов на жилье, доходы и другие активы.

Какую еще помощь оказывает Германия

Украинцы могут въезжать на все земли Германии. Беженцам из Украины временно разрешили не иметь вида на жительство и визу для въезда в страну. До 2 июня 2024 года эта норма и дальше будет действовать.

Германия также предоставляет гражданам Украины статус временной защиты, который называется Vertriebene.

Кроме того, можно получить разрешение на временное пребывание в Германии. Этот документ позволяет беженцам работать, пользоваться социальными льготами и медицинским обслуживанием, жениться, получать денежную помощь, а детям - учиться в школах или других учебных заведениях.

Для людей, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе:

  • на одного человека 415 евро
  • для двух человек 540 евро
  • за каждое следующее лицо 100 евро

Кстати, раньше мы также рассказывали, как украинские студенты могут поступить на обучение в Германию.

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