Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег: на сколько вырастут выплаты
Украинским беженцам в Германии повысили суммы ежемесячных выплат. Это произошло на фоне всеобщего роста социальной помощи. Таким образом, из-за уровня инфляции выплаты вырастут на 12%.
Об этом пишет немецкое издание Tagesschau.de.
Сколько будут получать украинцы
Поддержка украинцам предоставляется в рамках проекта по безработице. Ее получают все жители Германии, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и у которых нет работы.
С 2024 года суммы выплат будут составлять:
- 563 евро (сейчас 502 евро) для родителей-одиночек или одиноких взрослых
- 357 евро (сейчас 318 евро) для детей до шести лет
- 390 евро (сейчас 348 евро) для детей от семи до 14 лет
- 471 евро (сейчас 420 евро) для детей от 15 до 18 лет
Важно знать, что при начислении выплат принимают во внимание суммы расходов на жилье, доходы и другие активы.
Какую еще помощь оказывает Германия
Украинцы могут въезжать на все земли Германии. Беженцам из Украины временно разрешили не иметь вида на жительство и визу для въезда в страну. До 2 июня 2024 года эта норма и дальше будет действовать.
Германия также предоставляет гражданам Украины статус временной защиты, который называется Vertriebene.
Кроме того, можно получить разрешение на временное пребывание в Германии. Этот документ позволяет беженцам работать, пользоваться социальными льготами и медицинским обслуживанием, жениться, получать денежную помощь, а детям - учиться в школах или других учебных заведениях.
Для людей, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе:
- на одного человека 415 евро
- для двух человек 540 евро
- за каждое следующее лицо 100 евро
Кстати, раньше мы также рассказывали, как украинские студенты могут поступить на обучение в Германию.