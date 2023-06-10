Українські біженці можуть отримати допомогу до 9000 гривень: кому дістанеться така сума

Хто та скільки може отримати

Допомога орієнтована на всіх українців, які вимушені були покинути свою країну через війну Росії проти України.

Головна мета нового типу виплат - це допомогти біженцям працевлаштуватися та підвищити свою професійну кваліфікацію. Тому відтепер центри зайнятості платитимуть українцям додаткових 150 євро разом із курсами підвищення кваліфікації.

Якщо ж українець чи українка захочуть брати учать у програмах підтримки з пошуку роботи, йому надаватимуть ще 75 євро до виплат. Таким чином загальна сума допомоги становитиме 225 євро або 8937 гривень.

Яку ще допомогу можуть отримати українці

Крім грошової допомоги та курсів підвищення кваліфікації, біженці можуть здобути професійну освіту "з нуля". У цьому випадку грошова допомога передбачена для того, щоб громадяни могли забезпечити собі нормальний рівень життя.

Підвищити свою професійну кваліфікацію та завершити середню освіту можна протягом трьох років.

Як отримати допомогу

Усі вище перераховані пропозиції не надають автоматично. Для цього потрібно звернутися за консультацією у ваш центр зайнятості та дізнатися, за яких умов він буде оплачувати подальше професійне навчання.

Крім професійних здобутків, центри зайнятості також можуть оплатити витрати на курси німецької мови.

Варто також додати, що грошову допомогу можуть також отримати й ті українські біженці, які вже працевлаштувалися, але отримують низькі зарплати.