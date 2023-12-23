UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)

Як виглядають ті, хто захищає Україну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Військові 47-ої окремої артилерійської бригади показали, як захищають Україну. Потужні фото вразили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис зі сторінки 47-ії ОАБр у Facebook.

Що розповіли військові

"Кожна епоха породжує свого героя. Утім, наша епоха ще й породила символи, які вже ввійшли в історію всього цивілізованого світу. ЗСУ – три літери, які уособлюють у собі всю свободу українського народу, споконвічну боротьбу за неї та значення людського життя як найвищої цінності", - йдеться у дописі бригади.

Артилеристи 47-ої бригади (фото: facebook.com/47OABr)

Також зазначається, що нині "кожен зосереджений погляд або щира посмішка – символічні". Також мають значення та символізм "кожна дія, кожен рух і крок українського воїна нашою землею".

"Вони несуть у собі неймовірну силу попри втому, жагу до все нових і нових перемог попри всі перешкоди. Військо зараз – найвизначніший символ, адже він уособлює незламне та непереможне українське життя", - додали у бригаді.

Українські артилеристи - дивіться більше фото

Захисники України (фото: facebook.com/47OABr)

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть, що бачать на фото "сумні очі, але добрі усмішки". Допис "репостнули" на сторінку ЗСУ, там з'явилося чимало подяки та побажань від українців. Вони пишуть:

  • "Слава Героям! Божої опіки Вам, наші рідненькі"
  • "Слава Героям! Слава Україні!"
  • "Дякую Господу та ЗСУ за новий день!".
Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні