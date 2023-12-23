Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)

Що розповіли військові

"Кожна епоха породжує свого героя. Утім, наша епоха ще й породила символи, які вже ввійшли в історію всього цивілізованого світу. ЗСУ – три літери, які уособлюють у собі всю свободу українського народу, споконвічну боротьбу за неї та значення людського життя як найвищої цінності", - йдеться у дописі бригади.

Артилеристи 47-ої бригади (фото: facebook.com/47OABr)

Також зазначається, що нині "кожен зосереджений погляд або щира посмішка – символічні". Також мають значення та символізм "кожна дія, кожен рух і крок українського воїна нашою землею".

"Вони несуть у собі неймовірну силу попри втому, жагу до все нових і нових перемог попри всі перешкоди. Військо зараз – найвизначніший символ, адже він уособлює незламне та непереможне українське життя", - додали у бригаді.

Українські артилеристи - дивіться більше фото

Захисники України (фото: facebook.com/47OABr)

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть, що бачать на фото "сумні очі, але добрі усмішки". Допис "репостнули" на сторінку ЗСУ, там з'явилося чимало подяки та побажань від українців. Вони пишуть: