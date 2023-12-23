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Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)

Как выглядят те, кто защищает Украину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Военные 47-й отдельной артиллерийской бригады показали, как защищают Украину. Мощные фото поразили сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост со страницы 47 ОАБр в Facebook.

Что рассказали военные

"Каждая эпоха порождает своего героя. Впрочем, наша эпоха еще и породила символы, уже вошедшие в историю всего цивилизованного мира. ВСУ – три буквы, олицетворяющие в себе всю свободу украинского народа, извечную борьбу за нее и значение человеческой жизни как высшей ценности", - говорится в посте бригады.

Артиллеристы 47-й бригады (фото: facebook.com/47OABr)

Также отмечается, что сейчас "каждый сосредоточенный взгляд или искренняя улыбка символические". Также имеют значение и символизм "каждое действие, каждое движение и шаг украинского воина по нашей земле".

"Они несут в себе невероятную силу, несмотря на усталость, жажду все новых и новых побед, несмотря на все препятствия. Войско сейчас - самый выдающийся символ, ведь оно олицетворяет несгибаемую и непобедимую украинскую жизнь", - добавили в бригаде.

Украинские артиллеристы - смотрите больше фото

Защитники Украины (фото: facebook.com/47OABr)

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что видят на фото "печальные глаза, но добрые улыбки". Пост "репостнули" на страницу ВСУ, там появилось немало благодарности и пожеланий от украинцев. Они пишут:

  • "Слава Героям! Божьей опеки Вам, наши родные"
  • "Слава Героям! Слава Украине!"
  • "Спасибо Господу и ВСУ за новый день!".
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