Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)

Что рассказали военные

"Каждая эпоха порождает своего героя. Впрочем, наша эпоха еще и породила символы, уже вошедшие в историю всего цивилизованного мира. ВСУ – три буквы, олицетворяющие в себе всю свободу украинского народа, извечную борьбу за нее и значение человеческой жизни как высшей ценности", - говорится в посте бригады.

Артиллеристы 47-й бригады (фото: facebook.com/47OABr)

Также отмечается, что сейчас "каждый сосредоточенный взгляд или искренняя улыбка символические". Также имеют значение и символизм "каждое действие, каждое движение и шаг украинского воина по нашей земле".

"Они несут в себе невероятную силу, несмотря на усталость, жажду все новых и новых побед, несмотря на все препятствия. Войско сейчас - самый выдающийся символ, ведь оно олицетворяет несгибаемую и непобедимую украинскую жизнь", - добавили в бригаде.

Украинские артиллеристы - смотрите больше фото

Защитники Украины (фото: facebook.com/47OABr)

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что видят на фото "печальные глаза, но добрые улыбки". Пост "репостнули" на страницу ВСУ, там появилось немало благодарности и пожеланий от украинцев. Они пишут: