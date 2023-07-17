Українські архітектори розробили проєкт зупинок-укриттів. Ось якими вони будуть (фото)

Як виглядатимуть зупинки-укриття

"Ми розробили концепцію вуличної зупинки-укриття, що враховує як естетику великих міст, так і безпеку для мешканців. Ми мали на меті створити об'єкт, який гармонійно впишеться в архітектурний контекст та знаходитиметься в стратегічно доцільних місцях для вуличного укриття", - пишуть архітектори.

У разі повітряних тривог, коли комунальний транспорт зупиняється, такі мобільні зупинки-укриття стануть найближчим і надійним місцем для захисту від попадання уламків, що виникають в результаті збиття дронів чи ракет.

"Головна мета - зберегти життя наших громадян на вулиці. Ми прагнемо подарувати цю ідею, тому відкриті до співпраці з громадами, мерами міст та урядом", - зазначають автори проєкту.

Ось так виглядатимуть зупинки-укриття (фото: Instagram/yousupova.design)

Яка концепція проєкту

Зупинки-укриття планують будувати з бетону, металу та оргскла. У концепті можливе використання безпечного скла, а саме поліметилметакрилату - воно ударостійке, світлорозсіювальне, світлопропускне, шумозахисне, УФ-захисне і теплостійке.

Також архітектори наголошують, що оскільки такі зупинки слугуватимуть укриттям, а не бомбосховищем, то згідно з проєктом там передбачено лише 1 вихід.

Додамо, що поки автори проєкту не оприлюднили, яка вартість будівництва таких укриттів.

Ось так виглядатимуть зупинки-укриття (фото: Instagram/yousupova.design)