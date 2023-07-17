Украинские архитекторы разработали проект остановок-укрытий. Вот какими они будут (фото)

Архитекторы представили концепцию остановки-укрытия. Такая конструкция будет гармонично вписываться в городской дизайн и будет своеобразным "островком безопасности" во время воздушных тревог.
Визуализацией поделились авторы проекта Yousupova design в Instagram.
"Мы разработали концепцию уличной остановки-укрытия, которая учитывает как эстетику больших городов, так и безопасность для жителей. Мы стремились создать объект, который гармонично впишется в архитектурный контекст и будет находиться в стратегически целесообразных местах для уличного укрытия", - пишут архитекторы.
В случае воздушных тревог, когда коммунальный транспорт останавливается, такие мобильные остановки-укрытия станут самым близким и надежным местом для защиты от попадания обломков от сбитых дронов или ракет.
"Главная цель - сохранить жизнь наших граждан на улице. Мы стремимся подарить эту идею, поэтому открыты к сотрудничеству с громадами, мэрами городов и правительством", - отмечают авторы проекта.
Остановки-укрытия планируют строить из бетона, металла и оргстекла. В концепте возможно использование безопасного стекла, а именно полиметилметакрилата - оно ударопрочное, светорассеивающее, светопропускное, шумозащитное, УФ-защитное и теплостойкое.
Также архитекторы отмечают, что поскольку такие остановки будут служить укрытием, а не бомбоубежищем, то согласно проекту там предусмотрен только 1 выход.
Добавим, что пока авторы проекта не обнародовали, какая стоимость строительства таких укрытий.
Раньше мы показывали, как выглядит бункер, какой мужчина самостоятельно построил под Киевом.
Недавно мы делились фото еще одного проекта остановки-укрытия.