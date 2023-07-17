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Украинские архитекторы разработали проект остановок-укрытий. Вот какими они будут (фото)

Как будут выглядеть остановки-укрытия (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы представили концепцию остановки-укрытия. Такая конструкция будет гармонично вписываться в городской дизайн и будет своеобразным "островком безопасности" во время воздушных тревог.

Визуализацией поделились авторы проекта Yousupova design в Instagram.

Как будут выглядеть остановки-укрытия

"Мы разработали концепцию уличной остановки-укрытия, которая учитывает как эстетику больших городов, так и безопасность для жителей. Мы стремились создать объект, который гармонично впишется в архитектурный контекст и будет находиться в стратегически целесообразных местах для уличного укрытия", - пишут архитекторы.

В случае воздушных тревог, когда коммунальный транспорт останавливается, такие мобильные остановки-укрытия станут самым близким и надежным местом для защиты от попадания обломков от сбитых дронов или ракет.

"Главная цель - сохранить жизнь наших граждан на улице. Мы стремимся подарить эту идею, поэтому открыты к сотрудничеству с громадами, мэрами городов и правительством", - отмечают авторы проекта.

Так будут выглядеть остановки-укрытия (фото: Instagram/yousupova.design)

Какая концепция проекта

Остановки-укрытия планируют строить из бетона, металла и оргстекла. В концепте возможно использование безопасного стекла, а именно полиметилметакрилата - оно ударопрочное, светорассеивающее, светопропускное, шумозащитное, УФ-защитное и теплостойкое.

Также архитекторы отмечают, что поскольку такие остановки будут служить укрытием, а не бомбоубежищем, то согласно проекту там предусмотрен только 1 выход.

Добавим, что пока авторы проекта не обнародовали, какая стоимость строительства таких укрытий.

Так будут выглядеть остановки-укрытия (фото: Instagram/yousupova.design)

Раньше мы показывали, как выглядит бункер, какой мужчина самостоятельно построил под Киевом.

Недавно мы делились фото еще одного проекта остановки-укрытия.

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