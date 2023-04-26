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Українське село засипало снігом у розпал весни: фото аномального явища

Сніг в Україні серед весни засипав село (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Прикарпатті 26 квітня випав сніг та фіксуються складні погодні умови. Так, село Сенечів на Івано-Франківщині повністю замело сніжними опадами.

Світлини погодної аномалії показав на Facebook львів'янин Богдан Угрін.

Як виглядає Сенечів 26 квітня

"Природне явище. Весняна аномалія 26 квітня", - підписав знімки зі снігом чоловік.

Село на Прикарпатті замело снігом (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Зауважимо, що село Сенечів знаходиться у Вигодській громаді Калуського району і є найзахіднішим населеним пунктом Івано-Франківської області.

Додамо, що станом на ранок 26 квітня на горі Піп Іван Чорногорський на Франківщині було хмарно, видимість обмежена до 30 метрів. Температура повітря опустилася до 5 градусів нижче нуля, лютувала хуртовина.

Прикарпатські рятувальники просять українців утриматись від походів у гори, адже нині в горах діє штормове попередження про значну сніголавинну небезпеку.

Опади очікуються також 26-27 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області, там можуть зійти снігові лавини.

Тому місцевих і туристів закликають бути дуже обережними.

Як ми раніше писали, синоптики попередили про похолодання України.

Також синоптики розповідали, якою буде погода в останній місяць весни.

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