Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления

Как выглядит Сенечев 26 апреля

"Природное явление. Весенняя аномалия 26 апреля", - подписал снимки со снегом мужчина.

Село на Прикарпатье замело снегом (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Отметим, что село Сенечев находится в Выгодской громаде Калушского района и является самым западным населенным пунктом Ивано-Франковской области.

Добавим, что на утро 26 апреля на горе Поп Иван Черногорский на Франковщине было облачно, видимость ограничена до 30 метров. Температура воздуха опустилась до 5 градусов ниже нуля, свирепствовала метель.

Прикарпатские спасатели просят украинцев воздержаться от походов в горы, ведь в настоящее время в горах действует штормовое предупреждение о значительной снеголавинной опасности.

Осадки ожидаются 26-27 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области, там могут сойти снеговые лавины.

Поэтому местных и туристов призывают быть очень аккуратными.