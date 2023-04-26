RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления

Снег в Украине среди весны засыпал село (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Прикарпатье 26 апреля выпал снег и фиксируются сложные погодные условия. Так, село Сенечев в Ивано-Франковской области полностью замело снежными осадками.

Фото погодной аномалии показал на Facebook львовянин Богдан Угрин.

Как выглядит Сенечев 26 апреля

"Природное явление. Весенняя аномалия 26 апреля", - подписал снимки со снегом мужчина.

Село на Прикарпатье замело снегом (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Отметим, что село Сенечев находится в Выгодской громаде Калушского района и является самым западным населенным пунктом Ивано-Франковской области.

Добавим, что на утро 26 апреля на горе Поп Иван Черногорский на Франковщине было облачно, видимость ограничена до 30 метров. Температура воздуха опустилась до 5 градусов ниже нуля, свирепствовала метель.

Прикарпатские спасатели просят украинцев воздержаться от походов в горы, ведь в настоящее время в горах действует штормовое предупреждение о значительной снеголавинной опасности.

Осадки ожидаются 26-27 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области, там могут сойти снеговые лавины.

Поэтому местных и туристов призывают быть очень аккуратными.

Как мы ранее писали, синоптики предупредили о похолодании в Украине.

Также синоптики рассказывали, какая будет погода в последний месяц весны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинеснег