"Українська версія Бріджертонів": Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу

Даша Квіткова представила ніжну колекцію одягу

Квіткова разом з мережею магазинів одягу та взуття INTERTOP об’єдналися і випустили спільну колекцію ніжного жіночого одягу. Ця колекція має відповідну назву "Квітни". Звісно, це має певне відношення до прізвища блогерки, але все ж таки, ту більше про жінок, про те, що ми всі можемо квітнути у будь-яку пору року.

Основна ідея колекції - це показати ніжність та легкість через призму справжньої жіночої дружби. Фотосесія для кампейну побудована на ідеї зустрічі подруг.

Даша зібрала своїх найкращих подруг, з якими вона товаришує вже багато років, щоби приміряти одяг який вже доступний в магазинах. І до речі, це перший випадок, коли Квіткова показує своїх реальних подруг.

"Жіноча дружба існує, перевірено на власному досвіді. І я хочу, щоб наша з часом тільки квітла, як і ми самі на цих світлинах", - каже Квіткова.

Даша Квіткова представила свою колекцію одягу (фото: instagram.com/kvittkova)

До лінійки увійшли романтичні сукні, стильні кроп-топи, елегантні сорочки, вишукані спідниці.

Головною річчю цієї колекції стала проста футболка з написом "Квітни" - вона ж стала фаворитом ще до офіційного запуску. Усі речі виготовлені в Україні та мають маркування "Зроблено в Україні".

"Колекцію "Квітни" я створила для себе, своїх подруг та усіх дівчат, які люблять одяг, що поєднує в собі ніжність та свободу. Для мене було важливим зробити так, щоб усі речі метчилися як між собою, так і з будь-якими іншими речами, які вже є в гардеробі у кожної з нас. Цей одяг можна одягати як на побачення, так і на ділові зустрічі чи посиденьки з друзями. Це той одяг, який я сама з задоволенням ношу", - прокоментувала Даша.