"Украинская версия Бриджертонов": Даша Квиткова представила нежную коллекцию одежды

Даша Квиткова представила нежную коллекцию одежды

Цветочная вместе с сетью магазинов одежды и обуви INTERTOP объединились и выпустили общую коллекцию нежной женской одежды. Эта коллекция называется "Квітни". Конечно, это имеет определенное отношение к фамилии блоггерши, но все же, тем более о женщинах, о том, что мы все можем процветать в любое время года.

Основная идея коллекции - это показать нежность и легкость через призму настоящей женской дружбы. Фотосессия для кампейна построена на идее встречи подруг.

Даша собрала своих лучших подруг, с которыми она дружит уже много лет, чтобы примерить одежду, которая уже доступна в магазинах. И кстати, это первый случай, когда Квиткова показывает своих реальных подруг.

"Женская дружба существует, проверена на собственном опыте. И я хочу, чтобы наша со временем только цвела, как и мы сами на этих фотографиях", - говорит Квиткова.

Даша Квиткова представила свою коллекцию одежды (фото: instagram.com/kvittkova)

В линейку вошли романтические платья, стильные укропы, элегантные рубашки, изысканные юбки.

Главной вещью этой коллекции стала простая футболка с надписью "Квітни" - она стала фаворитом еще до официального запуска. Все вещи изготовлены в Украине и имеют маркировку "Сделано в Украине".

"Коллекцию "Квітни" я создала для себя, своих подруг и всех девушек, которые любят одежду, сочетающую в себе нежность и свободу. Для меня было важно сделать так, чтобы все вещи мечтались как между собой, так и с любыми другими вещами, которые уже есть в гардеробе у каждой из нас. Эту одежду можно одевать как на свидания, так и на деловые встречи или посиделки с друзьями. Это та одежда, которую я сама с удовольствием ношу", - прокоментировала Даша.