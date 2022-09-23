Українська вчителька проводить школярам онлайн-уроки у зруйнованому та холодному будинку

Як проводить уроки незламна вчителька

Так, у ролику можна побачити, як у зруйнованому рашистами будинку педагог проводить урок з математики для школярів, які навчаються онлайн.

Це людина патріот своєї справи, яка має совість, говорить закадровий голос на відео.

"Нас не зламати. Подяка таким учителям", - підписала ролик авторка.

У коментарях українці висловили захоплення таким педагогом-патріотом, який навіть за таких важких умов залишається відданим своїй роботі.