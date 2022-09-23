Українська вчителька проводить школярам онлайн-уроки у зруйнованому та холодному будинку

На Київщині вчителька проводить онлайн-заняття для школярів у зруйнованому окупантами будинку, та ще й за температури +10 градусів. Такому героїзму жінки росіяни можуть лише позаздрити.
Відео з викладачем показали у соцмережі Facebook.
Так, у ролику можна побачити, як у зруйнованому рашистами будинку педагог проводить урок з математики для школярів, які навчаються онлайн.
Це людина патріот своєї справи, яка має совість, говорить закадровий голос на відео.
"Нас не зламати. Подяка таким учителям", - підписала ролик авторка.
У коментарях українці висловили захоплення таким педагогом-патріотом, який навіть за таких важких умов залишається відданим своїй роботі.
Як ми раніше писали, українець став найкращим студентом світу . Чим він заслужить таку честь, читайте у матеріалі.
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