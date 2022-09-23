RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская учительница проводит школьникам онлайн-уроки в разрушенном и холодном доме

Учительница в Киевской области, несмотря на войну, проводит уроки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области учительница проводит онлайн-занятия для школьников в разрушенном оккупантами доме, да еще и при температуре +10 градусов. Такому героизму женщины россияне могут только позавидовать.

Видео с преподавателем показали в соцсети Facebook.

Как проводит уроки несломленная учительница

Так, в ролике можно увидеть, как в разрушенном рашистами доме педагог проводит урок по математике для школьников, которые обучаются онлайн.

Это человек патриот своего дела, у которой есть совесть, говорит закадровый голос на видео.

"Нас не сломить. Благодарность таким учителям", - подписала ролик автор.

В комментариях украинцы выразили восхищение таким педагогом-патриотом, который даже в таких тяжелых условиях остается преданным своей работе.

  • Люди, ви неймовірні. Низький уклін таким вчителям.
  • Дякую, Господи, за те що саме такі Вчителі вчать наших діток.Україна незламна держава, ми переможемо!!! Ви Вчитель з великої букви, дякую!!!!
  • Пишаюся такими колегами! Це правда, якщо вчительство у тебе в душі , то буде і чесність, і почуття обов'язку , і відданість роботі і дітям.
  • Золото людина, низький уклін. Таких людей дуже мало.
  • На Таких Людях і Тримається Наша Україна!! Разом до Перемоги.

Как мы ранее писали, украинец стал лучшим студентом мира. Чем он заслужит такую честь, читайте в материале.

Кстати, украинцы создали уникальное голографическое шоу для детей, которое поразит мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бородянка