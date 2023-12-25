Українська тенісистка вийшла заміж за російського спортсмена: що відомо (фото)

Що відомо про одруження

На своїй сторінці Катаріна опублікувала відео, де малює море й острів на крихітному полотні. Вона також намалювала дві руки, на одній з яких каблучка.

Датою пропозиції стало 27 листопада, проте лиш зараз українка розповіла про це підписникам.

Коментарі до допису майбутнє подружжя приховало.

Що відомо про пару

Катаріна Завацька - відома українська тенісистка. Вона почала займатися цим видом спорту в Рівному, де тренувалася в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву.

Пізніше Катаріна шість років тренувалася у тенісному центрі в Каннах у Франції.

Спортсменка перемогла в шести з дев'яти турнірів, де брала участь.

6 грудня Завацька потрапила до кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. Australian Open 2024 відбудеться з 14 до 28 січня.

Катаріна Завацька (фото: instagram.com/katya_zavatska_)

Ален Авідзба - російський тенісист. У січні 2014 став першим переможцем юніорського тенісного турніру Christmas Cup. А в серпні 2014 року завоював бронзову медаль командного чемпіонату світу з тенісу серед гравців до 14 років.

У червні 2018 року виграв турнір серії ITF Futures у Тулузі. У жовтні 2019 року в Москві на Кубку Кремля дійшов до 1/8 фіналу, де програв сербу Миколі Миловичу.

Ален Авідзба (фото: instagram.com/alenav1dzba)

Зазначимо, що Катаріна не приховує своєї національності. Вона не підтримує дій РФ в Україні та переживає за рідних, які залишилися вдома.