МВС оголосило в розшук нареченого зі скандального весілля у Львові: що відомо

У жовтні у Львові "прогриміло" скандальне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. МВС оголосило нареченого в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МВС .

На порталі МВС з'явилося оголошення про розшук колишнього заступника прокурора в Радехові Ростислава Ільницького у 2019 році. Він також планував стати головним прокурором Херсонської області.

У розшуку його внесли до категорії "осіб, які переховуються від органів досудового розслідування". Датою зникнення зазначено 1 грудня 2023 року.

Його звинувачують за такими статтями:

ст. 358 ч. 1 - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа

ст. 358 ч. 3 - підроблення офіційного документа особою, яка має право посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно

ст. 358 ч. 4 - використання свідомо підробленого документа

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Скандальне весілля у Львові

Впродовж 7 та 8 жовтня у Львові відбулося гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви. Загалом на весіллі було понад 1000 гостей, і відповідно коштувало це чимало.

Журналісти не змогли підрахувати загальну суму, проте вартість окремих елементів весілля все ж відома. Наприклад, святковий торт коштував молодятам орієнтовно 100 000 гривень.

Саме святкування тривало два дні. У перший день були присутні 300 гостей, яких розважали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, гурт "Дзвони сонця" та ведучий Григорій Решетнік.

На другий день подружжя запросило 500 людей, а серед виступів зірок був Дзідзьо.

Виступ Олі Полякової коштує 25 000 доларів, а Дзідзьо - 12 000 доларів.