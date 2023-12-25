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Украинская теннисистка вышла замуж за российского спортсмена: что известно (фото)

Катарина Завацкая вышла замуж за россиянина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла замуж за российского теннисиста Алена Авидзбу. Спортсменка некоторое время проживает за границей и находится в отношениях с женихом шесть лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное на странице Катарины в Instagram.

Что известно о женитьбе

На своей странице Катарина опубликовала видео, где рисует море и остров на крошечном холсте. Она также нарисовала две руки, на одной из которых кольцо.

Датой предложения стало 27 ноября, однако только сейчас украинка рассказала об этом подписчикам.

Комментарии к посту будущие супруги закрыли.

 

 

Что известно о паре

Катарина Завацкая - известная украинская теннисистка. Она начала заниматься этим видом спорта в Ровно, где тренировалась в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Позже Катарина шесть лет тренировалась в теннисном центре в Каннах во Франции.

Спортсменка победила в шести из девяти турниров, где участвовала.

6 декабря Завацкая попала в квалификацию Открытого чемпионата Австралии. Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января.

Екатерина Завацкий (фото: instagram.com/katya_zavatska_)

Ален Авидзба - российский теннисист. В январе 2014 года стал первым победителем юниорского теннисного турнира Christmas Cup. А в августе 2014 завоевал бронзовую медаль командного чемпионата мира по теннису среди игроков до 14 лет.

В июне 2018 года выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе. В октябре 2019 года в Москве на Кубке Кремля дошел до 1/8 финала, где проиграл сербу Николаю Миловичу.

Ален Авидзба (фото: instagram.com/alenav1dzba)

Отметим, что Катарина не скрывает своей национальности. Она не поддерживает действия РФ в Украине и переживает за оставшихся дома родных.

Ранее мы сообщали о том, что певица KOLA тайно вышла замуж за иностранца.

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