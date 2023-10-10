Ястремська не змогла пройти 16-річну росіянку на старті Hong Kong Open
Українка Даяна Ястремська зазнала поразки від російської тенісистки Мірри Андрєєвої у першому колі турніру в Гонконзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Prudential Hong Kong Tennis Open, жінки, 1-й раунд
Андрєєва – Ястремська – 2:0 (6:4, 6:3)
Опонентки розпочали на рівних. І Андрєєва, і Ястремська поставили на точність власних подач. За таким сценарієм цифри на табло дійшли до 4:4. Та у дев'ятому геймі росіянка зуміла оформити брейк. Цей пункт виявився вирішальним.
У другій партії українська тенісистка спробувала перехопити ініціативу. З брейком Ястремська зуміла створити невеликий гандикап (2:0). Утім, Андрєєва не знітилася і швидко опанувала ситуацію. Вона відразу відповіла зворотним брейком і зуміла вирівняти становище.
Юна росіянка далі розвинула свій успіх. Андрєєва ще двічі набрала очки на подачах українки та закрила сет за 42 хвилини. Матчбол вона реалізувала з першої ж спроби. Ця поразка від російської тенісистки для Ястремської вже друга цьогоріч.
У наступному колі Андрєєва зустрінеться з переможницею протистояння білоруски Азаренки та канадки Фернандес. Колишня перша ракетка світу з Білорусі вийде на корт 10 жовтня. У Гонконзі вона отримала перший номер посіву.
До слова, напередодні Цуренко впевнено переграла росіянку Шнайдер у 1/16 фіналу Zhengzhou Open.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.