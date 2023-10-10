Россиянка хотела фото с украинской теннисисткой: Ястремская поступила достойно

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас на турнире в Гонконге. И там она снова показала свою позицию и отказалась от общего фото с россиянкой Миррой Андреевой. И это не первый случай, когда украинка выступает против россиян на турнирах.

На турнире в Гонконге украинской теннисистке Даяне Ястремской выпало снова выйти на корт против россиянки Мирры Андреевой. Но перед турниром украинка отказалась сделать совместное фото со своей соперницей. И это не первая ситуация у Ястремской с Андреевой.

В конце июля перед матчем против Мирры Андреевой в Лозанне Даяна Ястремская обращалась в WTA по поводу поведения россиянки в соцсетях. Она обратила внимание, что Андреева оставляла свои лайки на публикациях, направленных против Украины и в поддержку действий Путина.

Однако теннисная ассоциация отказалась применить какие-либо санкции против российской теннисистки.

"Теннисные инстанции, к сожалению, остаются равнодушными к преступлениям, совершенным в Украине. Недавно я призвала к применению санкций в адрес Мирры Андреевой за те публикации, которые она "лайкнула" в соцсетях, которые как раз и касались совершения этих преступлений против украинцев. WTA просто дали понять, что вмешиваться не будут. Я расстроена, но сохраняю преданность борьбе за мою страну, мою семью и друзей в Украине", - написала Даяна впоследствии.

В прошлом году Ястремская выступила против Анастасии Гасановой, опубликовавшей видео с кремлевской методичкой. Россиянка снялась с парного матча против сестер Ястремских еще до начала и до конца сезона на корты не выходила.