Українська ТБ-ведуча вийшла заміж за боксера: фото з весілля

Відомо, що весільна церемонія відбулась у рідному місті нареченої - Хмельницькому.

"Я сама з Хмельницького, а мій чоловік з Макіївки Донецької області (З 2014 року місто перебуває на окупованій російсько-терористичними військами території - ред.). Тому вирішили побратися у моєму рідному місті. У нас було невелике весілля: затишне свято в романтичній обстановці було стриманим, без непотрібних жартів, адже в країні війна", - розкрила деталі церемонії щаслива наречена.

Уже чоловік Діани - Артур (фото: facebook.com/Artur Zvyagintsev)

Друзі і підписники ведучої щиро вітають молоде подружжя у коментарях, бажаючи перш за все миру і перемоги.

Також багато хто відзначає тендітну красу нареченої та вишуканість її образу.

"Сукню купила в Києві. Вона була єдина в своєму екземплярі. Я її поміряла і зрозуміла, що вона створена саме для мене", - ділиться Діана.

Весілля у ведучої було вишуканим (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)

Що відомо про Діану Кондратюк

Діана і Артур разом уже давно (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)

Мрія стати спортивною журналісткою у Діани з’явилась ще з дитинства. А сталось це досить випадково.

"У 2012 мені було 12 років, а в Києві було Євро 2012. Батько дивився, брат дивився, і я вирішила теж подивитись. Там грав Андрій Ярмоленко. Він мені дуже сподобався. І з цього все почалося, я подумала, чому б мені не цікавитись спортом більше. А стала дивитися футбольні матчі і слідкувати за грою Андрія. А класі в сьомому я поставила собі ціль стати спортивним журналістом і вступити до Київського університету, аби згодом взяти в Ярмоленка інтерв’ю", - розповідає Кондратюк.

Діана Кондратюк з дитинства мріяла бути журналісткою (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)

Журналістську кар'єру вона розпочала у спортивній редакції телеканалу "UA:ПЕРШИЙ".

З 2020 року Діана була спеціальною кореспонденткою проєкту "Новин Спорту" на "Україна 24" і інтерв’юером на боксерському сайті LuckyPunch.

З осені 2022-го - авторка і ведуча спортивного тижневика "Коло спорту" на каналі "Дім".

Діана каже, що для неї дуже важливо показувати, як розвивається спорт в Україні, знайомити українців з іменами наших спортсменів-співвітчизників, які добре відомі у світовому спорті, але про них можуть не знати у нас, вдома.

Додамо, що Діана й сама багато часу приділяє заняттям спортом, зокрема тенісу та боксу.

Діана дуже любить спорт (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)