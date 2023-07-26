Украинская ТВ-ведущая вышла замуж за боксера: фото со свадьбы

Известно, что свадебная церемония прошла в родном городе невесты - Хмельницком.

"Я сама из Хмельницкого, а мой муж из Макеевки Донецкой области (С 2014 года город находится на оккупированной российско-террористическими войсками территории - ред.). Поэтому решили пожениться в моем родном городе. У нас была небольшая свадьба: уютный праздник в романтической обстановке был сдержанным, без ненужных шуток, ведь в стране война", - раскрыла детали церемонии счастливая невеста.

Уже муж Дианы - Артур (фото: facebook.com/Artur Zvyagintsev)

Друзья и подписчики ведущей искренне поздравляют молодых супругов в комментариях, желая прежде всего мира и победы.

Также многие отмечают хрупкую красоту невесты и изысканность ее образа.

"Платье купила в Киеве. Оно было единственным в своем экземпляре. Я его померила и поняла, что оно создано именно для меня", - делится Диана.

Свадьба у ведущей была изысканной (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)

Что известно о Диане Кондратюк

Диана и Артур вместе уже давно (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)

Мечта стать спортивной журналисткой в Дианы появилась еще с детства. А произошло это случайно.

"В 2012 мне было 12 лет, а в Киеве было Евро 2012. Отец смотрел, брат смотрел, и я решила тоже посмотреть. Там играл Андрей Ярмоленко. Он мне очень понравился. И с этого все началось, я подумала, почему бы мне не интересоваться спортом больше. А стала смотреть футбольные матчи и следить за игрой Андрея. А в классе в седьмом я поставила себе цель стать спортивным журналистом и поступить в Киевский университет, чтобы впоследствии взять у Ярмоленко интервью", - рассказывает Кондратюк.

Диана Кондратюк с детства мечтала быть журналисткой (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)

Журналистскую карьеру она начала в спортивной редакции телеканала "UA:ПЕРВЫЙ".

С 2020 года Диана была специальной корреспонденткой проекта "Новин Спорту" на "Україна 24" и интервьюером на боксерском сайте LuckyPunch.

С осени 2022-го - автор и ведущая спортивного еженедельника "Коло спорта" на канале "Дім".

Диана говорит, что для нее очень важно показывать, как развивается спорт в Украине, знакомить украинцев с именами наших спортсменов-соотечественников, хорошо известных в мировом спорте, но о них могут не знать у нас дома.

Добавим, что Диана и сама много времени уделяет занятиям спортом, в частности, теннису и боксу.

Диана очень любит спорт (фото: facebook.com/Diana Kondratiuk)