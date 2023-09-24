Українська танцівниця з Луганська підкорила британське телешоу: що про неї відомо

Хто така Надія Бичкова

Надія Бичкова народилася 24 серпня 1989 року у Луганську, Україна. 2005 року її родина переїхала до Словенії та оселилася в Любляні. Мама дівчинки відкрила у місті магазин танцювальних суконь, а доньку записала до танцювальної школи. Надя виявилася талановитою ученицею, хоча її викладачі кажуть, що вона була впертою і не визнавала правила.

2010 року Надія (вона змінила написання свого імені) підписала контракт зі словенським телебаченням і стала учасницею шоу Star Dance. Її партнером на проєкті став відомий манекенник Петер Клінч. Між ними спалахнув роман, але стосунки заважали кар'єрі обох і за півтора року вони розлучилися.

У 2014-2015 році Бичкова зі своїм партнером Міхою Водікаром двічі ставала чемпіонкою світу з бальних танців. І з цим партнером у танцівниці також був роман.

Надія Бичкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

У Словенії у яскравої та привабливої Надії склалася репутація "пожирачки чоловічих сердець". У 2012 році вона засвітилася на обкладинці місцевого журналу Playboy, а у 2015 - на обкладинці українського журналу Playboy.

У тому ж році у неї стався роман із найпопулярнішим співаком Словенії Яном Плестеньяком, який був старший за кохану на 16 років.

У грудні 2013 року Надія несподівано для всіх вискочила заміж за російського танцюриста Сергія Коновальцева. Але на початку 2015 року пара вже розлучилася і кажуть, що причиною стало те, що Надія пристрасно закохалася в іншого – 21-річного Анзу Черіна, сина відомого югославського велогонника Примоша Черіна.

Наприкінці 2015 року дівчина вже зустрічалася з новим обранцем – футболістом клубу "Гориця" Матією Шкароботом. У червні 2016 року у пари народилася донька, яку назвали Міла.

Надія Бичкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

А у 2017 році Надія переїхала до Лондона разом зі своєю матір'ю та донькою, бо підписала контракт із британським ВПС. Через деякий час з її соціальних мереж зникли всі фотографії з Матією і стало очевидно, що пара розірвала заручини. Про те, що вони почали жити окремо, Надія повідомила наприкінці 2021 року.

У червні 2023 року Надія опублікувала фото своєї родини - матері, батька, бабусі та дочки. Вона зізналася, що вперше за 7 років змогла обійняти тата та познайомити доньку з дідусем особисто. А її бабуся приїхала з України.

Надія Бичкова із сім'єю (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Варто зазначити, що у своїх соціальних мережах Надія не згадує про свою рідну країну і нічого не писала про російське вторгнення.

Бичкова на британському телебаченні

У 2017 році українка з'явилася як професійна танцівниця у 15 сезоні британського телевізійного танцювального шоу Strictly Dancing. Зі своїм партнером Давудом Гадам вони посіли 6 місце та дійшли до чвертьфіналу.

Далі Надія стала регулярно з'являтися в шоу кожного сезону і її партнерами ставали відомі співаки, артисти та навіть футболісти.

2018 - співак Блю Лі Раян. Пара вибула третього тижня.

2019 - екс-футболіст Девід Джеймс. Вибули четвертого тижня шоу.

2021 - тележурналіст та ведучий Ден Вокер. З цим партнером вона посіла 5 місце.

2022 - музикант та співак Метью Госс. Посіли 13 місце.

У 2023 році Надію на шоу не запросили та кажуть, що вона була дуже засмучена цим фактом. Хоча її екс-партнери та друзі говорили, що ситуація нагадує, коли на лаві запасних у футболі опиняється мега-зірка.

Надія Бичкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Нові відносини української танцівниці

За даними Daily Mail, причиною того, що Надію не запросили до шоу наступного сезону, став її новий коханий - 28-річний красень Кай Уїддрінгтон. Пара зустрічається із січня 2022 року і заявила в одному з інтерв'ю, що "живе казкою мрії".

Кай - танцюрист і їхня зустріч відбулася на шоу. Закохані відзначили, що їхній роман особливий, тому що у них є неймовірна хімія, яка особливо помітна на сцені.

Свої стосунки вони не надто афішують, але й не приховують - зізнаються, що важко перебувати під постійним поглядом своїх фанатів. Тому вони мають вивести свої багаторічні відносини на новий рівень і почати жити разом.

У перші тижні танцюристи виходили на вулицю лише у маскуванні, щоб захистити свої тендітні стосунки. Зараз вони відкриті й Надія вирушила з коханим на їхнє власне шоу - Once Upon A Time.

Також пара заявила, що у 2024 році вони візьмуть участь у шоу Dancing With The Stars Weekends.

Надія Бичкова з Каєм (фото: instagram.com/nadiyabychkova)