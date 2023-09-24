Украинская танцовщица из Луганска покорила британское телешоу: что о ней известно

Кто такая Надия Бычкова

Надежда Бычкова родилась 24 августа 1989 года в Луганске, Украина. В 2005 году ее семья переехала в Словению и поселилась в Любляне. Мама девочки открыла в городе магазин танцевальных платьев, а дочку записала в танцевальную школу. Надя оказалась талантливой ученицей, хотя ее преподаватели говорят, что она была упряма и не признавала правила.

В 2010 году Надия (она сменила написание своего имени) подписала контракт со словенским телевидением и стала участницей шоу Star Dance. Ее партнером на проекте стал известный манекенщик Петер Клинч. Между ними вспыхнул роман, но отношения мешали карьере обоих и через полтора года они расстались.

В 2014-2015 году Бычкова со своим партнером Михой Водикаром дважды становилась чемпионкой мира по бальным танцам. И с этим партнером у танцовщицы также был роман.

Надия Бычкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

В Словении у яркой и обаятельной Надии сложилась репутация "пожирательницы мужских сердец". В 2012 она засветилась на обложке местного журнала Playboy, а в 2015 - на обложке украинского журнала Playboy.

В том же году у нее случился роман с самым популярным певцом Словении Яном Плестеньяком, который был старше возлюбленной на 16 лет.

В декабре 2013 года Надия неожиданно для всех выскочила замуж за российского танцора Сергея Коновальцева. Но в начале 2015 года пара уже развелась и говорят, что причиной стало то, что Надия страстно влюбилась в другого - 21-летнего Анзе Черина, сына известного югославского велогонщика Примоша Черина.

В конце 2015 года девушка уже встречалась с новым избранником - футболистом клуба "Горица" Матией Шкаработом. В июне 2016 у пары родилась дочь, которую назвали Мила.

Надия Бычкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

А в 2017 году Надия переехала в Лондон вместе со своей матерью и дочкой, так как подписала контракт с британским ВВС. Через некоторое время из ее социальных сетей исчезли все фотографии с Матией и стало очевидно, что пара расторгла помолвку. О том, что они стали жить отдельно, Надия сообщила в конце 2021 года.

В июне 2023 года Надия опубликовала фото своей семьи - матери, отца, бабушки и дочери. Она призналась, что впервые за 7 лет смогла обнять папу и познакомить дочку с дедушкой лично. А ее бабушка приехала из Украины.

Надия Бычкова с семьей (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Стоит отметить, что в своих социальных сетях Надия не вспоминает о своей родной стране и ничего не писала о российском вторжении.

Бычкова на британском телевидении

В 2017 году украинка появилась в качестве профессиональной танцовщицы в 15 сезоне британского телевизионного танцевального шоу Strictly Dancing. Со своим партнером Давудом Гадам они заняли 6 место и дошли до четвертьфинала.

Далее Надия стала регулярно появляться в шоу в каждом сезоне и ее партнерами становились известные певцы, артисты и даже футболисты.

2018 - певец Блю Ли Райан. Пара выбыла на третьей неделе.

2019 - экс-футболист Дэвид Джеймс. Выбыли на четвертой неделе шоу.

2021 - тележурналист и ведущий Дэн Уокер. С этим партнером она заняла 5 место.

2022 - музыкант и певец Мэтью Госс. Заняли 13 место.

В 2023 году Надию на шоу не пригласили и говорят, что она была очень сильно расстроена данным фактом. Хотя ее экс-партнеры и друзья говорили, что ситуация напоминает, когда на лавке запасных в футболе оказывается мега-звезда.

Надия Бычкова (фото: instagram.com/nadiyabychkova)

Новые отношения украинской танцовщицы

По данным Daily Mail, причиной того, что Надию не пригласили в шоу на следующий сезон, стал ее новый возлюбленный - 28-летний красавец Кай Уиддрингтон. Пара встречается с января 2022 года и заявила в одном из интервью, что "живет сказкой мечты".

Кай - танцор и их встреча произошла на шоу. Влюбленные отметили, что их роман особенный, так как у них есть невероятная химия, которая особенно заметна на сцене.

Свои отношения они не особо афишируют, но и не скрывают - признаются, что трудно находиться под постоянным взглядом своих фанатов. Поэтому им предстоит вывести свои многолетние отношения на новый уровень и начать жить вместе.

В первые недели танцоры выходили на улицу только в маскировке, чтобы защитить свои хрупкие отношения. Сейчас они открыты и Надия отправилась с возлюбленным на их собственное шоу - Once Upon A Time.

Также пара заявила, что в 2024 году они примут участие в шоу Dancing With The Stars Weekends.

Надия Бычкова с Каем (фото: instagram.com/nadiyabychkova)