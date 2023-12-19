Українська співачка "вигуляла" капелюшок за 10 тисяч (фото)

Українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" Ксенія Шадурська, більш відома під сценічним іменем SHADU, прийшла на церемонію нагородження музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у капелюшку відомого дизайнера. Все б нічого, але цей аксесуар коштує близько 10 тисяч гривень.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram-акаунті співачки.
Так, артистка, яку дехто вважає найстильнішою зіркою нашого шоубізнесу, опублікувала фотографії, на яких вона у якості аксесуара використала капелюшок бренду Ruslan Baginskiy.
Окрім стильного аксесуара, SHADU для виходу в люди одягнула чорний піджак та темні лосини, які підкреслила вдалим чорним взуттям.
Також артистка використала яскраве доповнення образу - стильні рукавиці рожевого кольору.
Зауважимо, що капелюхи цього дизайнера носили Олена Зеленська, Madonna, Селена Гомес, Белла та Джіджі Хадід і навіть учасники BTS. При цьому ці аксесуари доволі недешеві.
Зокрема капелюх з гладким глянцевим козирком, який "вигуляла" Ксенія, коштує сьогодні 225 євро. На ньому присутня вишивка монограми, а також аксесуар прикрашений червоною стрічкою.
Раніше ми писали, що Шадурська втратила частину волосся після походу в один з найпопулярніших салонів краси Києва.
А перед цим артистка стала жертвою шахраїв на OLX