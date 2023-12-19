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Українська співачка "вигуляла" капелюшок за 10 тисяч (фото)

SHADU (фото: прес-служба співачки)
Автор: Василина Копитко

Українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" Ксенія Шадурська, більш відома під сценічним іменем SHADU, прийшла на церемонію нагородження музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у капелюшку відомого дизайнера. Все б нічого, але цей аксесуар коштує близько 10 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram-акаунті співачки.

Так, артистка, яку дехто вважає найстильнішою зіркою нашого шоубізнесу, опублікувала фотографії, на яких вона у якості аксесуара використала капелюшок бренду Ruslan Baginskiy.

Окрім стильного аксесуара, SHADU для виходу в люди одягнула чорний піджак та темні лосини, які підкреслила вдалим чорним взуттям. 

Також артистка використала яскраве доповнення образу - стильні рукавиці рожевого кольору. 

SHADU у дорогому капелюшку (фото: instagram.com/offi_shadu)

Зауважимо, що капелюхи цього дизайнера носили Олена Зеленська, Madonna, Селена Гомес, Белла та Джіджі Хадід і навіть учасники BTS. При цьому ці аксесуари доволі недешеві. 

Зокрема капелюх з гладким глянцевим козирком, який "вигуляла" Ксенія, коштує сьогодні 225 євро. На ньому присутня вишивка  монограми, а також аксесуар прикрашений червоною стрічкою.

Такий капелюшок коштує майже 10 тисяч гривень (фото: ruslanbaginskiy.com)

Раніше ми писали, що Шадурська втратила частину волосся після походу в один з найпопулярніших салонів краси Києва.

А перед цим артистка стала жертвою шахраїв на OLX

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