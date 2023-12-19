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Украинская певица "выгуляла" шляпку за 10 тысяч (фото)

SHADU (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Василина Копытко

Украинская певица, участник шоу "Голос країни" Ксения Шадурская, более известная под сценическим именем SHADU, пришла на церемонию награждения музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в шляпке известного дизайнера. Все бы ничего, но этот аксессуар стоит около 10 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram-аккаунте певицы.

Так, артистка, которую некоторые считают самой стильной звездой нашего шоу-бизнеса, опубликовала фотографии, на которых она в качестве аксессуара использовала шляпку бренда Ruslan Baginskiy.

Кроме стильного аксессуара, SHADU для выхода в люди надела черный пиджак и темные лосины, которые подчеркнула удачной черной обувью.

Также артистка использовала яркое дополнение образа - стильные перчатки розового цвета.

SHADU в дорогой шляпке (фото: instagram.com/offi_shadu)

Отметим, что шляпы этого дизайнера носили Елена Зеленская, Madonna, Селена Гомес, Белла и Джиджи Хадид и даже участники BTS. При этом эти аксессуары достаточно недешевы.

В частности шляпа с гладким глянцевым козырьком, которую "выгуляла" Ксения, стоит сегодня 225 евро. На ней присутствует вышивка монограммы, а также аксессуар украшен красной лентой.

Такая шляпка стоит почти 10 тысяч гривен (фото: ruslanbaginskiy.com)

Ранее мы писали, что Шадурская потеряла часть волоса после похода в один из самых популярных салонов красоты Киева.

А перед этим артистка стала жертвой мошенников на OLX.

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