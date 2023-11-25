Українська співачка про роман з відомим актором-аб'юзером: "Я була наївною, а він - вовк в овечій шкурі"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз до нового відео молодої артистки.

"Я довго тримала свою історію подалі від публічного ока, але вирішила відкрити таємницю темного боку свого роману з відомим актором. Меседж цієї пісні доволі простий - абʼюзивні стосунки, в які я потрапила в університеті. Я тоді була дуже наївною, а він - той, про кого кажуть "вовк в овечій шкурі", - ділиться співачка.

YAGODA (фото: прес-служба співачки)

YAGODA каже, що хоче “донести до багатьох жінок та дівчат, що коли стосунки перетворюються в залежність та маніпуляцію - треба бігти з тих стосунків”.

"Людина, яка вас любить, вона буде вас приймати як особистість, а не як "домогосподарку", - наголошує співачка.

YAGODA (фото: прес-служба співачки)

При цьому, за словами дівчини, вона прагне зробити акцент на суттєвості проблеми аб'юзу, а не на особистих іменах.

"Запамʼятайте: ніхто не має права тобі говорити, що ти не заслуговуєш на щастя, що ти не так виглядаєш, навʼязувати тільки своє бачення та вимагати дій, які ти не хочеш робити. Потрібно одразу прощатись з такою людиною і розходитись швидше різними дорогами", - резюмує YAGODA.